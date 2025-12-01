Yapay zekânın kontrolsüz kullanımının kişisel veriler açısından ciddi riskler taşıyor. Uzmanlar, kullanıcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İSTANBUL (İGFA) - Yapay zekâ ile oluşturulan sosyal medya içerikleri ve her bilginin bu platformlardan teyit edilmesi alışkanlığı, teknolojinin kontrolsüz kullanımına yol açarak kişisel verilere erişim riskini artırıyor.

Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, kullanıcıların farkında olmadan büyük miktarda veri bıraktığını söyledi. Kaplan, 'Konum bilgilerimiz, görsellerimiz, videolarımız, e-postalarımız ve dijital davranışlarımız yapay zekâ platformları tarafından işlenebilir. Deepfake videolar, sahte sesler ve manipülatif görseller özellikle dijital okuryazarlığı düşük kullanıcılar için ciddi bir tehdit oluşturuyor' dedi.

Sahte içeriklerle yapılan manipülasyonların hızla arttığını belirten Kaplan, kullanıcıların tanımadıkları kişilerden gelen videolar, para talepleri ve doğrulanmamış bağlantılara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, kreatif yapay zekâ araçlarına yüklenen görsel ve videoların büyük bir veri havuzunun parçası olduğunu hatırlatarak, özel hayatı ilgilendiren bilgilerin paylaşılmaması gerektiğini ifade etti.

Kaplan, siber saldırganların artık yalnızca web sitelerini değil, yapay zekâ platformlarını da hedef aldığını belirterek, 'Kullanıcılar, sahte veya kopya yapay zekâ uygulamalarından uzak durmalı. Bir platformun güvenilir olup olmadığını araştırmak, kullanıcı yorumlarını incelemek ve güvenilir kaynaklardan doğrulama yapmak şart. Teknoloji kolaylık sağlıyor ama veri gizliliği ve güvenlik konularında temkinli olmak artık her zamankinden daha önemli' diye konuştu.

Yapay zekânın iş süreçlerini kolaylaştırdığını ve yaratıcılığı artırdığını belirten Kaplan, 'Ancak sunduğu kolaylık kadar risk de büyüyor. Kullanıcı farkındalığı her zamankinden daha kritik' diyerek sözlerini tamamladı.