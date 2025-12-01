Huawei, 'Unfold the Moment' mottosuyla amiral gemisi ürün lansmanını 11 Aralık 2025 tarihinde Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirecek. Etkinlikte yeni nesil katlanabilir akıllı telefon HUAWEI Mate X7, açık kulak tasarımlı kulaklık HUAWEI FreeClip 2, HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN ve HUAWEI MatePad 11.5 S gibi çığır açan ürünler tanıtılacak.

PRNewswire / SHENZHEN, Çin (İGFA) - 'Unfold the Moment' mottosu, yalnızca katlanabilir cihazların fiziksel olarak açılabilmesini değil, aynı zamanda yenilikçi ürünlerin sunduğu zenginleştirici deneyimleri de temsil ediyor.

Huawei, ilk katlanabilir telefonu HUAWEI Mate X'i 2019'da piyasaya sürdü ve o zamandan bu yana geçen yedi yıl boyunca tasarım, güvenilirlik ve kullanıcı deneyimi alanlarında yeniliklere imza atarak katlanabilir telefon teknolojisine yön vermeye devam etti. International Data Corporation (IDC) raporuna göre, 2025 yılının ilk yarısında Çin'in katlanabilir telefon pazarında %70'lik bir pazar payına sahip olan Huawei, on milyondan fazla cihaz sevkiyatıyla da ilk sırada yer aldı. HUAWEI Mate X7, çığır açan çift katlama teknolojisi, gelişmiş güvenilirlik ve en iyi akıllı telefonlarla aynı seviyede mobil fotoğrafçılık özelliklerine sahiptir.

Lansman etkinliğinde ayrıca HUAWEI FreeClip ürün serisinin modaya uygun şıklığa sahip açık kulak tasarımı mirasını devam ettiren ve aynı zamanda ses kalitesi, kullanım konforu ve çok yönlülük açısından önemli geliştirmeler içeren, bu sayede gün boyu daha net ve daha rahat dinleme sağlar HUAWEI FreeClip 2 kulaklıklar da tanıtılacak. Yine piyasaya sürülecek olan HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN, yüksek kalite malzemeler kullanılan ve bir dizi gelişmiş özelliği destekleyen son teknoloji bir tasarımla geliyor.

Lansman etkinliğinin bir diğer önemli özelliği de, Huawei'nin 2014'ten bu yana tablet kategorisindeki başarısının doruk noktası olan HUAWEI MatePad 11.5 S olacak. Farklı mekanlarda iş ve eğitim için ideal şekilde geliştirilen yeni nesil PaperMatte ekranıyla öne çıkan model, üretkenliği bir üst seviyeye taşıyor.

Kullanıcı deneyimine duyduğu güçlü bağlılıktan aldığı ilhamla inovasyon yolculuğunu sürdüren Huawei, Ar-Ge alanında teknolojinin en ileri noktasına ulaşarak yeniliklere imza atmaya devam ediyor. Huawei, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarla birlikte 'Unfold the Moment' mottosu altında bir araya gelerek, teknolojinin şekillendirdiği yarının dünyasında ortaya çıkacak olağanüstü fırsatları birlikte kucaklamayı ve şekillendirmeyi hedefliyor.