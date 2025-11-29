Alman otomobil üreticisi Opel, iddialı SUV modeli Mokka’nın özel GSE teknolojisine ve ralli tasarımına sahip yüzde 100 elektrikli yeni performans versiyonu Mokka GSE’yi şubat ayında Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Markanın tamamen elektrikli en güçlü otomobili olan yeni Mokka GSE, yüksek performanslı ralli hissini seri üretim bir araçla buluşturuyor.

Yeni Mokka GSE, 281 beygirlik gücü ve 345 Nm tork üretten elektrikli motoruyla 200 km/s azami hıza ulaşırken, 0'dan 100 km/s hıza yalnızca 5,9 saniyede çıkabiliyor. Önden çekişli altyapısı, Torsen çok plakalı sınırlı kaydırmalı diferansiyeli, özel tasarlanmış aksları ve çift hidrolik şok amortisörlü yeni şasisiyle üst düzey bir sürüş deneyimi sunuyor. Modelin Mokka GSE Rally versiyonundan ilham alan dinamik tasarımı, özel süspansiyon sistemi ve 20 inç jantları ise performansıyla birlikte görünümünün de iddiasını güçlendiriyor.

Otomotiv sektöründe yeni nesli temsil eden ve elektrikli mobilite döneminde iddialı modelleriyle öncü rolünü sürdüren Opel, yüksek performanslı, tamamen elektrikli seri üretim modeli Mokka GSE’yi şubat ayında Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Bu hamlesiyle kullanıcılarına verdiği sözü yerine getiren marka, Mokka GSE Rally prototipinden ilham alarak tasarladığı Mokka GSE ile performans odaklı sürüş deneyiminde yeni bir standart oluşturuyor.

Ralli tasarımıyla özel teknolojilerin birleşimi Opel, üstün sürüş keyfini Alman kalitesiyle birleştiren yeni Mokka GSE ile GSE’ye

özgü karakteri, ralli esintili tasarımı ve özel teknolojileri bir araya getirirken, markanın en hızlı seri üretim elektrikli otomobilini de yollara çıkarıyor. Yeni Mokka GSE ile motor sporlarının enerjisini sokaklara taşıyacaklarını vurgulayan Opel

Marka Direktörü Yiğit Yantaç, şunları söyledi: “Mokka GSE ile Opel’in elektrikli

performans vizyonunu Türkiye’de yeni bir seviyeye taşıyoruz. Türkiye pazarında,

motorsporlarına olan yüksek ilgininde farkında olarak; mühendislik gücümüzü, yol

tutuş konusundaki uzmanlığımızı ve ralli ruhunu günlük kullanımda heyecan veren

bir otomobile yansıtıyoruz. Çarpıcı tasarımı ve yüksek performansıyla Mokka

GSE’nin Türkiye’de büyük ilgi göreceğine inanıyoruz. Bu modeli Türkiye’de Opel ve

motor sporları tutkunlarının beğenisine sunmak için sabırsızlanıyoruz”.

281 HP gücündeki yeni Mokka GSE yollara çıkıyor

Yeni Opel Mokka GSE, tasarımıyla olduğu kadar güçlü performansı ile de dikkat

çekiyor. 207 kW (281 HP) maksimum güç çıkışına sahip seri üretim elektrikli araç,

motor sporları versiyonuyla aynı güç seviyesine ulaşarak segmentinde iddiasını

ortaya koyuyor. 345 Nm’lik maksimum torku sayesinde etkileyici bir hızlanma

Sınıflandırma : Hizmete Özel : : : Classification : Private Use

performansı da sunan Mokka GSE, 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 5,9 saniyede

ulaşıyor ve 200 km/s azami hızıyla tamamen elektrikli Opel modellerinin en hızlısı

olacak. Sürücülerine farklı kullanım senaryolarına uygun üç sürüş modu sunan

model; “Sport” modunda gücünü en üst seviyeye çıkarırken (207 kW tam güç, 345

Nm tork ve 200 km/s maksimum hız ile sportif kalibrasyon ve doğrudan tepki),

“Normal” modda günlük sürüş için optimize edilmiş 180 km/saate kadar hıza olanak

tanıyor (170 kW güç, 345 Nm tork ve 180 km/s maksimum hız). “Eco” modda ise

tüm sistemler enerji tasarrufuna odaklanarak 140 kW güç, 300 Nm tork ve 150

km/s hıza kadar daha yumuşak hızlanma ile verimli sürüş keyfi sağlıyor. Enerjisini

54 kWs kapasiteli lityum iyon bataryadan alan Mokka GSE, 1,6 tonun altındaki boş

ağırlığıyla sınıfının en hafif elektrikli araçlarından biri olarak öne çıkıyor.

Aracın ralli prototipinden ilham alan sofistike teknolojisi olağanüstü performansına

doğrudan katkı sağlıyor. Mokka GSE; önden çekişli yapısı, Torsen çok plakalı

sınırlı kaydırmalı diferansiyeli, özel tasarlanmış aksları ve çift hidrolik şok

amortisörlü yeni şasisiyle üst düzey sürüş deneyimi sunuyor. Standart Mokka

GSE'nin motoru, invertörü, bataryası ve kablo demeti gibi yüksek voltajlı tüm

bileşenleri, Mokka GSE Rally modeli temel alınarak geliştirildi. Ayrıca direksiyon

sistemi, şasi ve frenler de Opel'in elektrikli ralli deneyimden elde edilen verilerle

sportif sürüşe özel olarak tasarlandı ve optimize edildi.

GSE ve ralli özellikleriyle duyguları harekete geçirin

Yeni Mokka GSE, sahip olduğu güçlü karakteri dış tasarımına cesurca yansıtıyor.

Karakteristik çizgileri, yeni renk seçenekleri, yenilenen kokpiti ve gelişmiş

teknolojileriyle dikkat çeken Opel Mokka’nın güçlü mirası, daha hızlı, daha heyecan

verici ve çok daha iddialı GSE versiyonuyla birlikte daha dinamik bir boyuta

taşınıyor. 4.150 mm uzunluğu, 1.787 mm genişliği (aynalar kapalıyken), 1.506 mm

yüksekliği ve 2.561 mm aks mesafesi ile kompakt bir yapıya sahip olan yeni Mokka

GSE, tasarımında ralli prototipinden ilham alan özel ek parçalarla ön ve arka

bölümde daha sportif bir görünüm sunuyor.

Mokka GSE için özel olarak geliştirilen jant-lastik kombinasyonu, yol ile güvenli

temas sağlıyor. Aerodinamik verimlilik ile şekillendirilen yeni 20 inç alaşım jantlar ve

Michelin Pilot Sport EV 225/40 R20 lastikler, Opel’de yalnızca Mokka GSE için

sunuluyor. Jant tasarımının ardında görünen öndeki Alcon frenler ve sarı fren

kaliperleri, aracın sportif karakterini ilk bakışta ortaya koyarken; ön ve yan

yüzeydeki sarı-siyah GSE logoları bu iddialı duruşu tamamlayan güçlü bir imza

oluşturuyor. Opsiyonel siyah kaput ise güçlü görünümü pekiştiriyor. Ayrıca,

modelde çok sayıda güvenlik sistemi standart olarak sunuluyor. Bunlar, parlamayı

önleyen Intelli-Lux Matrix farlardan otomatik hız asistanına, aktif şerit takip

asistanından 180 derecelik geri görüş kamerasına kadar uzanıyor.

Bu iddia, yeni Mokka GSE’nin iç mekânında da kendini gösteriyor. Gri/siyah, beyaz

ve sarı tonlarının hakimiyetindeki kabin, dış tasarımdaki dinamizmi içeriye de

Sınıflandırma : Hizmete Özel : : : Classification : Private Use

taşıyor. Alkantara GSE spor koltuklar, entegre baş dayanaklarıyla sürücü ve ön

yolcuya hem konforlu hem de dinamik bir sürüş keyfi sunuyor. Koltuk

kaplamalarının orta kısmına işlenen beyaz çizgi ve sarı dikişler de koltuklara

karakteristik bir görünüm kazandırıyor. Alkantara kapı eklemeleri de detaylara

gösterilen özenin bir başka kanıtı niteliğinde. Sürücü ve yolcu için sunulan çok

kademeli koltuk ısıtma, ısıtmalı direksiyon ve kablosuz şarj gibi donanımlar ise

günlük kullanımda konforu artırıyor. Mokka GSE için yeni geliştirilen direksiyon

sistemi ile üst ve alt kısımları düzleştirilmiş direksiyon simidi doğrudan sürüş hissini

sağlarken, alüminyum spor pedallar hızlanma ve frenleme komutlarına anında tepki

vermeye hazır şekilde tasarlandı

Günlük kullanımda “OMG anları” başlıyor

Gerekli tüm sürüş bilgileri, kişiselleştirilebilir 10 inçlik dijital gösterge paneli ve

merkezi dokunmatik renkli ekran üzerinden kolayca takip edilebiliyor. Bu

ekranlarda, GSE performans verileri, G kuvveti göstergesi, hızlanma değerleri,

batarya yönetim bilgileri ve birçok farklı veri yer alıyor. Aynı zamanda tüm

göstergeler GSE’ye özgü tasarım diliyle hazırlandı. Yeni Mokka GSE’nin iç ve dış

tasarımındaki her ince detay yüksek kalite ve dinamik çizgilere sahip. Tüm bu

bileşenler sayesinde, yeni Mokka GSE ile her yolculukta “gerçek OMG anları”

yaşamak mümkün olacak.

Yeni Opel Mokka GSE Rally Elektrikli Ralli’nin Geleceğini Tanimliyor

FIA'nın yeni eRally5 yönetmelikleri doğrultusunda geliştirilen ilk otomobil olan yeni

Opel Mokka GSE Rally, elektrikli ralli araçlarının geleceğine ışık tutan bir model

olarak öne çıkıyor. 207 kW (281 HP) güç üreten Mokka GSE Rally, bu

performansıyla Opel'in elektrikli ralli alanındaki öncü rolünü bir kez daha ortaya

koyuyor. Yeni Mokka GSE Rally, seri üretim Mokka modelinin sevilen özelliklerinin

büyük kısmını korurken tamamen elektrikli ralliler için atılmıl önemli bir adımı temsil

ediyor: Daha güçlü, daha hızlı ve hiçbir alanda taviz vermeyen yapısıyla markanın

motorsporları vizyonunda yeni bir dönemin habercisi oluyor.

Sportiflik ve elektrikli sürüş keyfi

Dışarıdan bakıldığında Mokka GSE Rally tam anlamıyla göz alıcı bir görünüme

sahip. övde üzerindeki etkileyici yarış temalı kaplama, büyük "OMG! GSE" yazısı,

önde sarı fren kaliperleri ve arkada sarı jantlarla birleşerek güçlü bir ralli karakteri

oluşturuyor. Tavanda açıkça görülebilen bir hava girişi ve siyah kaputun üzerinde

beyaz ve sarı harflerle "Mokka GSE RALLY" yazısı bulunuyor.

İç tarafta ise prototipin sunduğu performans çok daha etkileyici: Azami 207 kW

(281 HP) güce sahip elektrikli güç ünitesi, pel Corsa Rally Electric’in 100 kW (136

HP)’lik değerinin iki katına çıkarak markanın ralli deneyimini bir üst seviyeye

taşıyor. 345 Nm torkun gelişmiş motor sporları teknolojileriyle birleşmesi sayesinde

Sınıflandırma : Hizmete Özel : : : Classification : Private Use

Mokka GSE Rally, performans olarak Rally4 sınıfındaki araçlarla eş değer bir

performans vadediyor.

Bununla birlikte bu gelişmiş prototip, çok plakalı sınırlı kaydırmalı diferansiyel ve

yarış şanzımanı, güçlendirilmiş tahrik milleri ve jant kapaklarıyla birlikte güçlü bir

tahrik sistemi sağlıyor. Şasi ise hafif tasarıma sahip olacak şekilde üretildi.

Bilstein'ın mükemmel ayarlanmış ralli süspansiyonu, ön akstaki güçlendirilmiş

McPherson gergi kolları ve uniball bağlantılarının yanı sıra modifiye edilmiş yaylar

ve amortisörlerle donatılmış bir arka akstan oluşuyor. ABS, ESP, şerit takip sistemi

ve çekiş kontrolü gibi elektronik sürüş destek sistemleri Mokka GSE Rally'de

bulunmuyor. Corsa Rally Electric'ten edinilen deneyimden yola çıkılarak motor ve

batarya yönetimine yönelik yazılım ayarı; maksimum verimlilik, rekabet koşullarında

sürüş kabiliyeti ve performans sağlayacak şekilde tasarlandı. Aracın bataryası ise

54 kWs depolama kapasitesine sahip. Bunun dışında, oldukça yüksek güvenlik

standartları korundu. Opel Corsa Rally Electric'te olduğu gibi Mokka GSE Rally'de

de FIA ​​sertifikalı güvenlik kafesi, altı noktalı emniyet kemerlerine sahip ralli

koltukları, özel bir batarya giydirmesi ve ek bir alt koruma bulunuyor.

Opel hakkında

Avrupa’nın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Opel, kapsamlı elektrikliye geçiş hamlesiyle

CO2 emisyonlarının azaltılmasında öncü bir rol üstleniyor. Şirket 1862 yılında Almanya’nın

Rüsselsheim kentinde Adam Opel tarafından kuruldu ve 1899 yılında otomobil üretimine başladı.

Opel, Ocak 2021’de Groupe PSA ve FCA Group arasındaki birleşmeyle yeni sürdürülebilir ulaşım

döneminin küresel lideri olarak kurulan Stellantis NV’nin bir parçası. Şirket, İngiliz kardeş marka

Vauxhall ile birlikte dünya genelinde 60’ın üzerinde ülkede temsil ediliyor. Opel, sürdürülebilir bir

başarı tesis etmek üzere müşterilerin gelecekteki ulaşım taleplerinin karşılanmasını sağlamak için

elektrikliye geçiş stratejisini uyguluyor. Bu strateji, Opel’in sürdürülebilir kârlı, küresel ve elektrikli bir

gelecek oluşturmak için uyguladığı PACE planının bir parçası.

Opel, dünyanın önde gelen otomobil üreticisi ve mobilite sağlayıcısı Stellantis tarafından sunulan

marka portföyünün bir parçasıdır. Stellantis (NYSE: STLA) hakkında daha fazla bilgi için

www.stellantis.com adresini ziyaret edebilirsiniz.