Alman otomobil üreticisi Opel, iddialı SUV modeli Mokka’nın özel GSE teknolojisine ve ralli tasarımına sahip yüzde 100 elektrikli yeni performans versiyonu Mokka GSE’yi şubat ayında Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Markanın tamamen elektrikli en güçlü otomobili olan yeni Mokka GSE, yüksek performanslı ralli hissini seri üretim bir araçla buluşturuyor.
Yeni Mokka GSE, 281 beygirlik gücü ve 345 Nm tork üretten elektrikli motoruyla 200 km/s azami hıza ulaşırken, 0'dan 100 km/s hıza yalnızca 5,9 saniyede çıkabiliyor. Önden çekişli altyapısı, Torsen çok plakalı sınırlı kaydırmalı diferansiyeli, özel tasarlanmış aksları ve çift hidrolik şok amortisörlü yeni şasisiyle üst düzey bir sürüş deneyimi sunuyor. Modelin Mokka GSE Rally versiyonundan ilham alan dinamik tasarımı, özel süspansiyon sistemi ve 20 inç jantları ise performansıyla birlikte görünümünün de iddiasını güçlendiriyor.
Otomotiv sektöründe yeni nesli temsil eden ve elektrikli mobilite döneminde iddialı modelleriyle öncü rolünü sürdüren Opel, yüksek performanslı, tamamen elektrikli seri üretim modeli Mokka GSE’yi şubat ayında Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Bu hamlesiyle kullanıcılarına verdiği sözü yerine getiren marka, Mokka GSE Rally prototipinden ilham alarak tasarladığı Mokka GSE ile performans odaklı sürüş deneyiminde yeni bir standart oluşturuyor.
Ralli tasarımıyla özel teknolojilerin birleşimi Opel, üstün sürüş keyfini Alman kalitesiyle birleştiren yeni Mokka GSE ile GSE’ye
özgü karakteri, ralli esintili tasarımı ve özel teknolojileri bir araya getirirken, markanın en hızlı seri üretim elektrikli otomobilini de yollara çıkarıyor. Yeni Mokka GSE ile motor sporlarının enerjisini sokaklara taşıyacaklarını vurgulayan Opel
Marka Direktörü Yiğit Yantaç, şunları söyledi: “Mokka GSE ile Opel’in elektrikli
performans vizyonunu Türkiye’de yeni bir seviyeye taşıyoruz. Türkiye pazarında,
motorsporlarına olan yüksek ilgininde farkında olarak; mühendislik gücümüzü, yol
tutuş konusundaki uzmanlığımızı ve ralli ruhunu günlük kullanımda heyecan veren
bir otomobile yansıtıyoruz. Çarpıcı tasarımı ve yüksek performansıyla Mokka
GSE’nin Türkiye’de büyük ilgi göreceğine inanıyoruz. Bu modeli Türkiye’de Opel ve
motor sporları tutkunlarının beğenisine sunmak için sabırsızlanıyoruz”.
281 HP gücündeki yeni Mokka GSE yollara çıkıyor
Yeni Opel Mokka GSE, tasarımıyla olduğu kadar güçlü performansı ile de dikkat
çekiyor. 207 kW (281 HP) maksimum güç çıkışına sahip seri üretim elektrikli araç,
motor sporları versiyonuyla aynı güç seviyesine ulaşarak segmentinde iddiasını
ortaya koyuyor. 345 Nm’lik maksimum torku sayesinde etkileyici bir hızlanma
performansı da sunan Mokka GSE, 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 5,9 saniyede
ulaşıyor ve 200 km/s azami hızıyla tamamen elektrikli Opel modellerinin en hızlısı
olacak. Sürücülerine farklı kullanım senaryolarına uygun üç sürüş modu sunan
model; “Sport” modunda gücünü en üst seviyeye çıkarırken (207 kW tam güç, 345
Nm tork ve 200 km/s maksimum hız ile sportif kalibrasyon ve doğrudan tepki),
“Normal” modda günlük sürüş için optimize edilmiş 180 km/saate kadar hıza olanak
tanıyor (170 kW güç, 345 Nm tork ve 180 km/s maksimum hız). “Eco” modda ise
tüm sistemler enerji tasarrufuna odaklanarak 140 kW güç, 300 Nm tork ve 150
km/s hıza kadar daha yumuşak hızlanma ile verimli sürüş keyfi sağlıyor. Enerjisini
54 kWs kapasiteli lityum iyon bataryadan alan Mokka GSE, 1,6 tonun altındaki boş
ağırlığıyla sınıfının en hafif elektrikli araçlarından biri olarak öne çıkıyor.
Aracın ralli prototipinden ilham alan sofistike teknolojisi olağanüstü performansına
doğrudan katkı sağlıyor. Mokka GSE; önden çekişli yapısı, Torsen çok plakalı
sınırlı kaydırmalı diferansiyeli, özel tasarlanmış aksları ve çift hidrolik şok
amortisörlü yeni şasisiyle üst düzey sürüş deneyimi sunuyor. Standart Mokka
GSE'nin motoru, invertörü, bataryası ve kablo demeti gibi yüksek voltajlı tüm
bileşenleri, Mokka GSE Rally modeli temel alınarak geliştirildi. Ayrıca direksiyon
sistemi, şasi ve frenler de Opel'in elektrikli ralli deneyimden elde edilen verilerle
sportif sürüşe özel olarak tasarlandı ve optimize edildi.
GSE ve ralli özellikleriyle duyguları harekete geçirin
Yeni Mokka GSE, sahip olduğu güçlü karakteri dış tasarımına cesurca yansıtıyor.
Karakteristik çizgileri, yeni renk seçenekleri, yenilenen kokpiti ve gelişmiş
teknolojileriyle dikkat çeken Opel Mokka’nın güçlü mirası, daha hızlı, daha heyecan
verici ve çok daha iddialı GSE versiyonuyla birlikte daha dinamik bir boyuta
taşınıyor. 4.150 mm uzunluğu, 1.787 mm genişliği (aynalar kapalıyken), 1.506 mm
yüksekliği ve 2.561 mm aks mesafesi ile kompakt bir yapıya sahip olan yeni Mokka
GSE, tasarımında ralli prototipinden ilham alan özel ek parçalarla ön ve arka
bölümde daha sportif bir görünüm sunuyor.
Mokka GSE için özel olarak geliştirilen jant-lastik kombinasyonu, yol ile güvenli
temas sağlıyor. Aerodinamik verimlilik ile şekillendirilen yeni 20 inç alaşım jantlar ve
Michelin Pilot Sport EV 225/40 R20 lastikler, Opel’de yalnızca Mokka GSE için
sunuluyor. Jant tasarımının ardında görünen öndeki Alcon frenler ve sarı fren
kaliperleri, aracın sportif karakterini ilk bakışta ortaya koyarken; ön ve yan
yüzeydeki sarı-siyah GSE logoları bu iddialı duruşu tamamlayan güçlü bir imza
oluşturuyor. Opsiyonel siyah kaput ise güçlü görünümü pekiştiriyor. Ayrıca,
modelde çok sayıda güvenlik sistemi standart olarak sunuluyor. Bunlar, parlamayı
önleyen Intelli-Lux Matrix farlardan otomatik hız asistanına, aktif şerit takip
asistanından 180 derecelik geri görüş kamerasına kadar uzanıyor.
Bu iddia, yeni Mokka GSE’nin iç mekânında da kendini gösteriyor. Gri/siyah, beyaz
ve sarı tonlarının hakimiyetindeki kabin, dış tasarımdaki dinamizmi içeriye de
taşıyor. Alkantara GSE spor koltuklar, entegre baş dayanaklarıyla sürücü ve ön
yolcuya hem konforlu hem de dinamik bir sürüş keyfi sunuyor. Koltuk
kaplamalarının orta kısmına işlenen beyaz çizgi ve sarı dikişler de koltuklara
karakteristik bir görünüm kazandırıyor. Alkantara kapı eklemeleri de detaylara
gösterilen özenin bir başka kanıtı niteliğinde. Sürücü ve yolcu için sunulan çok
kademeli koltuk ısıtma, ısıtmalı direksiyon ve kablosuz şarj gibi donanımlar ise
günlük kullanımda konforu artırıyor. Mokka GSE için yeni geliştirilen direksiyon
sistemi ile üst ve alt kısımları düzleştirilmiş direksiyon simidi doğrudan sürüş hissini
sağlarken, alüminyum spor pedallar hızlanma ve frenleme komutlarına anında tepki
vermeye hazır şekilde tasarlandı
Günlük kullanımda “OMG anları” başlıyor
Gerekli tüm sürüş bilgileri, kişiselleştirilebilir 10 inçlik dijital gösterge paneli ve
merkezi dokunmatik renkli ekran üzerinden kolayca takip edilebiliyor. Bu
ekranlarda, GSE performans verileri, G kuvveti göstergesi, hızlanma değerleri,
batarya yönetim bilgileri ve birçok farklı veri yer alıyor. Aynı zamanda tüm
göstergeler GSE’ye özgü tasarım diliyle hazırlandı. Yeni Mokka GSE’nin iç ve dış
tasarımındaki her ince detay yüksek kalite ve dinamik çizgilere sahip. Tüm bu
bileşenler sayesinde, yeni Mokka GSE ile her yolculukta “gerçek OMG anları”
yaşamak mümkün olacak.
Yeni Opel Mokka GSE Rally Elektrikli Ralli’nin Geleceğini Tanimliyor
FIA'nın yeni eRally5 yönetmelikleri doğrultusunda geliştirilen ilk otomobil olan yeni
Opel Mokka GSE Rally, elektrikli ralli araçlarının geleceğine ışık tutan bir model
olarak öne çıkıyor. 207 kW (281 HP) güç üreten Mokka GSE Rally, bu
performansıyla Opel'in elektrikli ralli alanındaki öncü rolünü bir kez daha ortaya
koyuyor. Yeni Mokka GSE Rally, seri üretim Mokka modelinin sevilen özelliklerinin
büyük kısmını korurken tamamen elektrikli ralliler için atılmıl önemli bir adımı temsil
ediyor: Daha güçlü, daha hızlı ve hiçbir alanda taviz vermeyen yapısıyla markanın
motorsporları vizyonunda yeni bir dönemin habercisi oluyor.
Sportiflik ve elektrikli sürüş keyfi
Dışarıdan bakıldığında Mokka GSE Rally tam anlamıyla göz alıcı bir görünüme
sahip. övde üzerindeki etkileyici yarış temalı kaplama, büyük "OMG! GSE" yazısı,
önde sarı fren kaliperleri ve arkada sarı jantlarla birleşerek güçlü bir ralli karakteri
oluşturuyor. Tavanda açıkça görülebilen bir hava girişi ve siyah kaputun üzerinde
beyaz ve sarı harflerle "Mokka GSE RALLY" yazısı bulunuyor.
İç tarafta ise prototipin sunduğu performans çok daha etkileyici: Azami 207 kW
(281 HP) güce sahip elektrikli güç ünitesi, pel Corsa Rally Electric’in 100 kW (136
HP)’lik değerinin iki katına çıkarak markanın ralli deneyimini bir üst seviyeye
taşıyor. 345 Nm torkun gelişmiş motor sporları teknolojileriyle birleşmesi sayesinde
Mokka GSE Rally, performans olarak Rally4 sınıfındaki araçlarla eş değer bir
performans vadediyor.
Bununla birlikte bu gelişmiş prototip, çok plakalı sınırlı kaydırmalı diferansiyel ve
yarış şanzımanı, güçlendirilmiş tahrik milleri ve jant kapaklarıyla birlikte güçlü bir
tahrik sistemi sağlıyor. Şasi ise hafif tasarıma sahip olacak şekilde üretildi.
Bilstein'ın mükemmel ayarlanmış ralli süspansiyonu, ön akstaki güçlendirilmiş
McPherson gergi kolları ve uniball bağlantılarının yanı sıra modifiye edilmiş yaylar
ve amortisörlerle donatılmış bir arka akstan oluşuyor. ABS, ESP, şerit takip sistemi
ve çekiş kontrolü gibi elektronik sürüş destek sistemleri Mokka GSE Rally'de
bulunmuyor. Corsa Rally Electric'ten edinilen deneyimden yola çıkılarak motor ve
batarya yönetimine yönelik yazılım ayarı; maksimum verimlilik, rekabet koşullarında
sürüş kabiliyeti ve performans sağlayacak şekilde tasarlandı. Aracın bataryası ise
54 kWs depolama kapasitesine sahip. Bunun dışında, oldukça yüksek güvenlik
standartları korundu. Opel Corsa Rally Electric'te olduğu gibi Mokka GSE Rally'de
de FIA sertifikalı güvenlik kafesi, altı noktalı emniyet kemerlerine sahip ralli
koltukları, özel bir batarya giydirmesi ve ek bir alt koruma bulunuyor.
