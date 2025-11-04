Mersin Büyükşehir Belediyesi AKOM, yangın ve arama kurtarma operasyonlarını 'uzaktan izleme sistemi' ile merkezden anlık takip ediyor.

MERSİN (İGFA) -Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Afet ve Koordinasyon Amirliği (AKOM), 'uzaktan izleme sistemi' ile farklı bölgelerdeki yangın ve arama kurtarma çalışmalarına müdahale eden ekiplerin hareketlerini izleyerek, araçların olay yerine ulaşma süresini denetliyor.

Afetle mücadele eden itfaiye personeli ve araçların kamera sistemiyle donatıldığı 'uzaktan izleme sistemi' sayesinde, ihbarın geldiği andan itibaren operasyon süreci ana kumanda ve izleme merkezinden her an takip ediliyor. Sistem, arama-kurtarma ve yangına müdahale operasyonlarının daha efektif gerçekleşmesini sağlıyor.

GİZLİ: 'OPERASYONA MÜDAHALE VE SÜRE TAKİBİ MERKEZDEN İZLENİYOR'

Mersin Büyükşehir Belediyesi AKOM Amiri Mustafa Berk Gizli, 'uzaktan izleme sistemi' sayesinde yangın ve arama kurtarma faaliyetine müdahale eden ekipleri anlık olarak takip edebildiklerini belirterek, bu sayede operasyon süresini ve müdahale biçimini denetleyebildiklerini kaydetti.

Uzaktan izleme sisteminin çalışma şeklini anlatan Gizli, 'Uzaktan izleme sistemimiz, yaka ve araç olmak üzere 2 kamera üzerinden çalışmaktadır. 360 derece sağ-sol dönüş açısı ve aşağı-yukarı yönlü hareket kabiliyetine sahip olan araç kameramızı, daha çok fabrika ya da orman yangını gibi büyük yangınlarda kullanıyoruz. Olay yerine giden personelimiz ise yaka kameralarını aktif hale getirerek, merkezdeki ekibin canlı görüntü alabilmesine olanak sağlıyor' diye konuştu.

Sistemin, itfaiye teşkilatı açısından oldukça yarar sağladığını ifade eden Gizli, özellikle reaksiyon sürelerini takip edebilme imkanına kavuştuklarını söyleyerek, 'Kamerayı açtığımız andan itibaren, her şey anlık olarak kayıt altına alınıyor. Bu sayede personelimiz; hızlandırılması gereken istasyonlarımız varsa bunların üzerine daha fazla düşerek, efektif bir eylem planı oluşturabiliyor' dedi.