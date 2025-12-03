İzmir Büyükşehir Belediyesi, görme engelli yolcuların güvenle kullandığı ödüllü 'Duraktayım' uygulamasının kapsamını genişletiyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, teknolojiyi sosyal belediyecilikle buluşturan adımlarına bir yenisini daha ekliyor.

Mevcut sistemde görme engelli vatandaşların durağa yaklaşan otobüs şoförüne otomatik bildirim göndermesini sağlayan teknolojik altyapı, tekerlekli sandalye kullanıcılarının ihtiyaçlarına göre yeniden modellendi. IOS ve Android marketlerde yer alan ve yurttaşların ücretsiz erişebildiği ESHOT Mobil uygulamasının altyapısı üzerinde, ESHOT ekipleri tarafından uzun süredir titizlikle yürütülen geliştirme çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Kısa süre içinde ESHOT Mobil uygulaması için yayınlanacak güncelleme ile durakta bekleyen tekerlekli sandalyeli yurttaşlar uygulama üzerinden bildirim gönderdiğinde, bu bilgi doğrudan şoför ekranına düşecek. Şoför, durakta tekerlekli sandalyeli bir yolcunun beklediğini önceden görerek, otobüsü engelli rampasının en uygun açıda açılabileceği şekilde durağa yanaştıracak. Hali hazırda görme engelli yurttaşların sesli komutlarla durak ve hat seçimi yapabildiği, dış anons sistemiyle aracını bulabildiği 'Duraktayım' uygulaması, bu güncellemeyle birlikte fiziksel engelli yurttaşların da en büyük yardımcısı olacak.