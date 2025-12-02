Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu ulaşımı tamamen dijitalleştirerek vatandaşların hayatını kolaylaştıracak iki büyük yenilik 'Sakarya Ulaşım Portalı' ve yenilenen SAKUS panelini eş zamanlı olarak duyurdu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımı tek çatı altında toplayarak dijital bir dönüşüme imza attı. Yeni Ulaşım Portalı ve yenilenen SAKUS paneliyle canlı otobüs takibi, sefer planlama, rota önerileri ve Kart54 işlemleri artık tek dokunuşla vatandaşların cebine geldi. Uygulama son versiyonuyla birlikte yayınlanarak yüzbinlerce kişinin hizmetine sunuldu.

Artık otobüs saatlerinden canlı araç takibine, Kart54 işlemlerinden rota planlamaya kadar tüm ulaşım hizmetleri tek ekranda toplanıyor.

ULAŞIMDA YENİ PORTAL

Yeni yayınlanan Sakarya Ulaşım Portalı, belediye otobüsleri, özel halk otobüsleri, Metrobüs ve Adaray hatlarına ait tüm verileri tek çatı altında sunuyor. Kullanıcı dostu arayüzüyle vatandaşlara hızlı, kolay ve güvenilir bir ulaşım deneyimi sağlıyor.

Artık ulaşım haritası içerisinde durak noktaları ve cadde, sokak detayları çok daha belirgin şekilde gösteriliyor. Harita üzerinden canlı otobüs takibi ise da hızlı, anlaşılır, kolay şekilde çalışıyor.

SAKARYA ULAŞIM PORTALI NEDİR?

Sefer Saatleri Modülü: Vatandaşlar yalnızca bugünün değil, ileri tarihli, hafta sonu ve resmî tatillere ait otobüs saatlerini görüntüleyebiliyor. Hatların rotaları ve durakları da harita üzerinde detaylı şekilde gösteriliyor.

Canlı Araç Takibi (Otobüsüm Nerede?): SAKUS altyapısıyla entegre çalışan sistem, otobüslerin anlık konumunu ve durağa varış süresini göstererek bekleme süresini minimuma indiriyor.

Nasıl Giderim?: Şehri bilmeyenler veya en hızlı rotayı bulmak isteyenler için ideal bir yönlendirme modülü.

Online Kart54 İşlemleri: Kart54 bakiye yükleme ve vizeleme artık saniyeler içinde internet üzerinden yapılabiliyor.

Anlık Duyurular: Hat değişiklikleri, yol çalışmaları veya geçici güzergâh düzenlemeleri anlık olarak kullanıcılara iletiliyor.

TÜM OTOBÜSLER ARTIK CEBİNİZDE CANLI TAKİPTE

Sakarya'nın dünyaya açılan mobil yüzü olan 'Sakarya Büyükşehir' uygulaması büyük bir güncellemeyle kapsamlı hale getirildi. Uygulamasın içerisinde yer alan SAKUS panelinde artık yalnızca belediye otobüsleri değil, özel halk otobüsleri de harita üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor.

YENİ SAKUS PANELİNDE NELER VAR?

Canlı Otobüs Takibi: Yaklaşan otobüsleri gerçek zamanlı izleme, hatta 'Beni ortala' özelliğiyle hareketli aracı otomatik takip.

Gelişmiş Hat ve Durak Arama: Favori hatları kaydedip hızlı erişim sağlayabilir, konuma en yakın durakları görüntüleyebilirsiniz.

Tek Panelden Ulaşım Bilgileri: Sefer saatleri, ücret tarifeleri, rotalar ve duyurular artık sade bir panelde.

Şehir İçi Entegrasyonlar: Kart54 dolum noktaları, Sakbis istasyonları, bakiye sorgulama ve yükleme bağlantıları uygulama içinde tek adımda erişilebilir durumda.