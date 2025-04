Adana’da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için yurt içinden ve yurt dışından yüz binler Adana’ya geldi.ADANA (İGFA) - Bu yıl 13. kez düzenlenen Nisan’da Adana’da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için gelen yerli ve yabancı turistler bir kez daha Adana sokaklarını doldurdu.

“Dünya Çocukları” temasıyla 13 Nisan Pazar gününe kadar sürecek Karnavaldaki insan yoğunluğu nedeniyle hafta sonunda kentin ana sokaklarında yürümek bile zorlaşırken, trafik hem gündüz hem de gece tıkanma noktasına geldi. Karnaval için havayolu ve otobüs şirketleri ek seferler düzenlerken, oteller, restoranlar ve eğlence yerlerinde büyük yoğunluk yaşandı.

Karnaval için yurt içinden ve yurt dışından 150 bin kişinin Adana’ya geldiği kayıtlara yansıdı.

Adanalıların da katılımıyla yaklaşık 1,5 milyon kişiye ulaştı ve hep birlikte Karnaval coşkusunu yaşadılar.

KORTEJ GÖRÜLMEYE DEĞERDİ

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Karnavalın “simgesi” durumundaki kostümlü kortej geçişinde herkesin büyük heyecan ve özlemle beklediği kostümlü gruplara bu yıl Rusya, Ukrayna, Japonya gibi ülkeler de birbirinden renkli kostümleriyle katıldılar. Karnavalın ilk yıllarındaki gibi şehir merkezinde ve Adana sokaklarında düzenlendi. Kortejde rengarenk kostümlü binlerce kişi buluşurken, yol üzerindeki evlerde oturanlar balkonlarında bayraklarıyla korteje eşlik ettiler ve coşkuya ortak oldular. 7’den 70’e tüm Adanalıları buluşturan kortejde aylar öncesinden hazırlanan özel kostümler büyük ilgi çekerken, kent adeta “turuncuya” boyandı.

Korteje katılan gruplar arasından en beğenilenlerin değerlendirildiği bir yarışma ile de dereceye girenler çeşitli ödüller kazandılar. Kortej sonrasında da Simge Sağın Konseri de on binlerce kişiyi coşturdu.

Karnaval Komitesi Başkanı ve Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, bu yıl 13’üncüsünü düzenledikleri Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın dostluk ve kardeşlik ortamını sağlamak adına çok önemli bir misyon üstlendiğini belirtti. Geçen yıl kent ekonomisine yaklaşık 5 milyar TL’lik bir katkı sağlayan karnavalda, bu yıl ki katılımın çok daha fazla olması ile birlikte tam kapasiteyle hizmet veren oteller ile her tür konaklama tesisleri, cafe ve restoranlar, mağazalar, toptancılar, perakendeciler, bakkallar, marketler, kadın girişimciler, genç girişimciler ile birlikte her ölçekte esnafların da rekor düzeyde gelir elde etmesini beklediklerini söyleyen Bozkurt, "Hedefimiz ve temel amacımız Nisan’da Adana’da olmanın güzelliğini anlatmak. Sadece bir hafta değil Nisan ayının tamamında Adana’nın gezilmeye değer olduğunu anlatacağız. Bu da her açıdan kentimize, bölgemize ve ülkemize olumlu dönüşler sağlayacaktır” dedi.

KARNAVALDA 200’DEN FAZLA ETKİNLİK VAR

Düzenlendiği her yıl on binlerce kişiyi Adana’da buluşturan Türkiye`nin ilk ve tek sokak Karnavalı “Nisan’da Adana’da - 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı” 13 Nisan Pazar gününe kadar 200’den fazla etkinlikle devam edecek. Karnaval süresince 200’den fazla etkinlik gerçekleştirilecek.

“Dünya Çocukları” temasıyla düzenlenen Karnaval, gönüllü etkinlik gruplarının performanslarının yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” işbirliği ile zengin bir içeriğe sahip olacak.