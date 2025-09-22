İzmir Büyükşehir Belediyesi, erken çocukluk dönemi eğitimine yeni bir soluk getiriyor. Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezlerinde başlatılacak “Geleceğin Atölyeleri” projesiyle, gönüllü üniversite öğrencileri çocuklarla bir araya gelecek. İzmirli çocukları birbirinden farklı konularda yaratıcı bir yolculuğa çıkarak proje, üniversiteli gençler için de yeni kapılar açacak.İZMİR (İGFA) - Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezlerinden hizmet alan çocuklar, gönüllü üniversite öğrencileri ile “Geleceğin Atölyeleri” projesinde buluşuyor.

Proje kapsamında gönüllü üniversite öğrencileri, 4-5 yaş grubundaki çocuklarla her hafta düzenlenecek atölyelerde bir araya gelecek. Çalışmalar, seçilmiş kitapların okunmasıyla başlayacak.

Ardından gönüllüler, öyküdeki temayı drama, resim, müzik, oyun ya da basit bilim etkinlikleriyle zenginleştirerek çocukların katılımına açık yaratıcı bir süreç tasarlayacak. Böylece çocuklar hem hikâyeler aracılığıyla düşünme ve hayal etme becerilerini geliştirecek hem de farklı alanlarla tanışarak öğrenmeyi keşfe dönüştürecek.

Bu deneyim, üniversiteli gençlere erken çocukluk döneminde çalışma pratiği kazandıracak ve iletişim ve grup yönetimi yetkinliklerini güçlendirecek.

Projeyle birlikte toplumsal sorumluluk bilinci de pekiştirilecek. Programı tamamlayan gönüllülere katılım belgesi verilecek.

Gönüllü üniversite öğrencileri, başvuru formuna www.izelman.com.tr adresindeki duyurular kısmından ulaşabiliyor.