Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Engelsiz Hobi Atölyeleri” başlıyor.“Hayal Et, Keşfet, Öğren” sloganıyla hazırlanan atölyelerde özel gereksinimli bireyler hem yeni beceriler kazanacak hem de keyifli vakit geçirerek sosyalleşme imkanı bulacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM), her yıl yüzlerce özel gereksinimli bireyin misafir edildiği Engelsiz Hobi Atölyeleri’ndegüz dönemi kayıtlarına başlıyor. Mutfak, kişisel bakım, hayat güvenliği, akademik beceri, spor, sanat, tasarım, resim, müzik, halk oyunları ve çeşitli sosyal etkinliklerin yer aldığı atölyelere kayıtlar 22 Eylül Pazartesi başlıyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen atölyelerin kayıtları 22 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Atölyelerde ilk ders zili ise 29 Eylül Pazartesi çalacak.

İLÇELERDE EĞİTİM VERİLECEK

Atölyeler yalnızca merkezde değil, Karasu SGM, Akyazı SGM, Sapanca SGM, Geyve SGM ve Adapazarı Yenikent Eğitim Merkezi’nde düzenlenecek. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu atölyelere 14 yaş ve üzeri özel gereksinimli bireyler katılabilecek. Atölyelerle ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar Sosyal Gelişim Merkezi’ne başvurabilir veya 444 40 54 (Dahili: 3737-3782) arayabilirler.

Yeni dönem atölyelerde özel gereksinimli bireylerin yaşam becerilerini kazanmaları için mutfak, kişisel bakım, hayat güvenliği, akademik becerilerini kazanmaları için dil ve sayı, problem çözme ve mantık oyunları, sanat ve tasarım becerilerini kazanmaları için resim baskı sanatları, ahşap, seramik ve tasarım, sahne ve müzik becerileri için halk dansları, drama, hikaye anlatımı, spor becerilerini kazanmaları için engelsiz hareket, masa tenisi, doğa yürüyüşleri, ekolojik yaşam becerilerini kazanmaları için ise geri dönüşüm bilinci, çevre bilinci ve doğayı keşfetme gibi eğitimler sunulacak.

Ayrıca özel gereksinimli bireylerin annelerine yönelik hobi atölyeleri de program yer alacak. Dikiş, moda tasarımı ve sanat terapisi çalışmalarıyla annelerin hem dinlenmeleri hem de üretim sürecine katılmaları hedefleniyor.