Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun 11 mahalleye 11 kreş projesinin ilki Yuvam Bayrampaşa ismiyle Altıntepsi Mahallesi’nde açılıyor. Dezavantajlı çocukların öncelikli olduğu Yuvam Bayrampaşa’ya ön kayıtlar devam ediyor. Toplam 11 kreş açmayı hedeflediklerini belirten Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, “Eğitimde fırsat eşitliğinden mahrum kalan sevgili çocuklarımız için de her şey çok güzel olacak” dedi.

Bayrampaşa Belediyesi, ilçenin 11 mahallesine 11 kreş kazandırmayı hedefliyor… Bu kapsamda, ilk kreş Yuvam Bayrampaşa ismiyle Altıntepsi Mahallesi Bülbül Sokak’ta açılıyor. Dezavantajlı ailelerin öncelikli olduğu, 100 çocuk kapasiteli Yuvam Bayrampaşa’ya ön kayıtlar devam ediyor. Ön kayıtlar 23 Ağustos’a kadar belediyenin resmi web sayfasından online olarak yapılabilecek. Ön kayıtların ardından, ailelerin ekonomik ve sosyal

durumunu referans alan puantaj sistemiyle kesin kayıt listesi belirlenecek ve Yuvam Bayrampaşa eylül ayında hizmet vermeye başlayacak. Öte yandan, dileyen vatandaşlar Yuvamız Bayrampaşa Yenidoğan için de kayıt yaptırabilecekler.

“HER ŞEY SEVGİLİ ÇOCUKLARIMIZ İÇİN”

Bayrampaşa’nın 11 mahallesine 11 kreş kazandırmayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Hasan Mutlu, “Yuvamız Bayrampaşa projesini başarıyla hayata geçirmenin ve okul öncesi hizmetlerden mahrum kalan çocuklarımızı yuvalarıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gün gelecek, komşularımıza söz verdiğimiz gibi, Bayrampaşa’nın 11 mahallesinde çocuklarımız yuvalarıyla buluşacak. Bayrampaşa’mızın çocukları çok mutlu olacak. Eğitimde fırsat eşitliğinden mahrum kalan sevgili çocuklarımız de için her şey çok güzel olacak” dedi.