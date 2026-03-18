TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi TOP 16 turu J Grubu son hafta karşılaşmasında Yunanistan temsilcisi Karditsa laponiki'ya evinde 90-98 mağlup olarak Avrupa'da sezonu bu maçla noktaladı.

BURSA (İGFA) - Basketball Champions League TOP 16 turu J Grubu 6. hafta karşılaşmasında TOFAŞ, sahasında Yunanistan ekibi Karditsa laponiki'yi ağırladı.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye Alex Perez, Hugo Besson, Tolga Geçim, Sadık Emir Kabaca, Marek Blazevic beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketlerini Sadık Emir Kabaca ile bularak 7-2 öne geçti. Alex Perez, Marek Blazevic ve Hugo Besson ile skor üretmeye devam eden Bursa ekibi, Tolga Geçim'in üçlüğü sonrası Sadık Kabaca, Hugo Besson ve Lynn Kidd'in basketleriyle ilk periyodu 26-19 önde kapattı.

İkinci periyoda da Jordan Floyd'un üçlüğüyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Hugo Besson ve Lynn Kidd ve Marek Blazevic'in sayıları sonrası rakip basketlerine engel olamayınca 16. dakikada 40-41 geriye düştü. Alex Perez'in üçlüğüne karşılık Aaron Estrada'dan gelirken, çeyreğin kalan bölümünde sayılar bulmaya devam eden Yunanistan temsilcisi soyunma odasına 47-49 üstün giren taraf oldu.

Üçüncü periyoda da 5-0'lık seri ile başlayan Karditsa karşısında Hugo Besson ve Özgür Cengiz'in elinden üçlükler bulan TOFAŞ, rakip sayılarına engel olamayınca 26. dakika sonunda fark 16'ya çıktı: 55-71. Çeyrek sonunda Özgür Cengiz, Tolga Geçim ve Marek Blazevic ile skoru eritmeye çalışan Mavi Yeşilli takım son çeyreğe 61-79 geride girdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan dördüncü periyodun başında Efe Postel, Hugo Besson, Marek Blazevic ve Sadık Kabaca ile skor üreten TOFAŞ, Özgür Cengiz'in basketleriyle 35. dakikada farkı tek hanelere (74-83) indirirken, rakip üçlüklerine Marek Blazevic ve Hugo Besson'un üçlükleri karşılık verse de konuk takım bitime 2.46 kala skoru 80-94'e taşıdı. Son bölümde Marek Blazevic'in sayılarıyla durumu 88-96'ya getiren TOFAŞ Basketbol Takımı, Özgür Cengiz'in basketleri sonrası parkeden 90-98 mağlup ayrıldı.

Karditsa karşısında TOFAŞ'ta Marek Blazevic 23 sayıyla takımın en skorer ismi olurken; Hugo Besson 15 sayı; Özgür Cengiz 13 sayı ve Sadık Kabaca 12 sayı kaydetti. Sakatlıkları bulunan Yiğitcan Saybir ve Furkan Korkmaz ise maçta forma giymedi.