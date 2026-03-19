Eczacıbaşı Dynavit, adını CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi finaline yazdırabilmek için 2 set alması yeterliydi. Turuncu beyazlılar, ilk iki seti 25-17 ve 25-17 kazanarak adını CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne yazdırdı.

İSTANBUL (İGFA) - Üçüncü set itibarıyla rotasyona giden Eczacıbaşı Dynavit, kalan setleri 15-25 ve 12-15'lik skorlarla kaybederek mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ilk seti Eczacıbaşı Dynavit önde götürdü. Setin ortalarına doğru Stysiak'ın servis turunda farkı 5 sayıya kadar açtı. Oyun organizasyonunu başarılı kuran ekip rakibin tüm çabasına rağmen fırsat tanımadı ve seti 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti. Turuncu beyazlılar bu sette 4 blok sayısı elde etti.

Jack-Kısal'ın sayısıyla başlayan ikinci sette ev sahibi ekip ilk anlarda öne geçse de Eczacıbaşı Dynavit'li oyuncular hızla organize oldu. Seti kazanma adına 6 sayılık bir avantaj elde eden konuk ekip bu seti de 25-17 kazanarak yarı finali garantiledi.

Üçüncü set ev sahibi ekibin üstünlüğüyle başladı. Kısa sürede farkı kapatmayı başaran Eczacıbaşı Dynavit setin sonlarına doğru öne geçmeyi başarsa da çabası yeterli olmadı ve bu seti 25-23 kaybetti. Setlerde durum 2-1 oldu.

Dördüncü seti de ev sahibi ekip 25-15 kazandı ve 2-2 oldu.

Son seti de ev sahibi ekip 15-12 kazandı.

Kaydettiği 13 sayıyla Dana Rettke turuncu beyazlıların en skorer ismi oldu. Eczacıbaşı Dynavit'li oyuncular toplamda 15 blok ve 6 servis sayısı elde etti.