CHP, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma sürecinin birinci yılında İstanbul Saraçhane’de büyük bir miting düzenledi. On binlerce kişinin katıldığı buluşmada, hem Ekrem İmamoğlu’na destek mesajları verildi hem de iktidara yönelik sert eleştiriler dile getirildi.

Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, “Siz istediğiniz zaman bir şey bitmez, biz bitti demeden bitmez” ifadelerini kullandı. Özel’in bu sözleri alandaki kalabalık tarafından slogan ve alkışlarla karşılandı. Konuşmasında milli irade ve demokrasi vurgusu yapan Özel, Saraçhane’de toplanan vatandaşların kararlılık mesajı verdiğini söyledi.

Silivri’de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu da mitinge gönderdiği mesajla destek verdi. İmamoğlu’nun, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözleri meydanda okundu. Mesaj, katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı.

Saraçhane’deki mitingde sık sık demokrasi, hukuk ve adalet vurgusu öne çıkarken, CHP yönetimi bu buluşmanın yalnızca bir anma değil, aynı zamanda güçlü bir siyasi mesaj taşıdığını ifade etti. Parti kurmayları, mitingin halk iradesine sahip çıkma çağrısı niteliği taşıdığını belirtti.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı miting, geniş katılımla dikkat çekerken, Saraçhane Meydanı ve çevresinde büyük kalabalıklar oluştu. CHP’nin düzenlediği buluşma, muhalefetin son dönemdeki en dikkat çeken kitlesel organizasyonlarından biri olarak değerlendirildi.