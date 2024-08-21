Muhtarlar toplantısına katılmak üzere Bayrampaşa’ya gelen İstanbul Valisi Davut Gül, toplantının ardından Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’yu makamında ziyaret etti.

Bayrampaşa'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı Bayrampaşa'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

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Çeşitli temaslarda bulunmak ve ilçedeki muhtarlar toplantısına katılmak üzere Bayrampaşa’ya gelen İstanbul Valisi Gül, toplantının ardından Belediye Başkanı Hasan Mutlu’yu makamında ziyaret etti.

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Ziyareti sırasında Vali Gül’e İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi eşlik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mutlu, “Nazik ziyaretleriyle bizleri onurlandıran Valimiz Sayın Gül’e teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Mutlu’dan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Gül de “Belediye Başkanımız Sayın Mutlu’ya misafirperverliği için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Editör: MURAT AYDIN