Meteoroloji'ye göre Türkiye'nin kuzey ve doğusu yağışlı olacak. Karadeniz kıyılarında sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur tahmin edilirken, Marmara ve Ege kıyılarında pus ve buzlanma bekleniyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Aralık Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Hakkari ve Şırnak hariç) Doğu Anadolu ile Bursa, Sakarya, Sivas ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda sağanak, iç kesimlerde yağmur, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediildi.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara ve Ege kıyıları ile yurdun iç kesimlerde pus, yer yer sis, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 1-3 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması beklenirken, rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklendiği kaydedildi.