Emniyet yetkilileri, Bilecik'te huzur ve güven ortamını bozan unsurlara karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Silah ticaretini ve kaçakçılığını önlemeye yönelik titiz çalışmasını sürdüren ekipler, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan gözaltına alınan bir şüpheliyi işlemlerinin ardından tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te KOM ekiplerince yapılan çalışmalarda düzenlenen operasyonda; 4 adet ruhsatsız tabanca, Tabancalara ait şarjörler, Kapak takımı olmayan 1 adet tabanca gövdesi ele geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde suç ve suçlulara yönelik başarılı bir operasyona daha imza attı.

