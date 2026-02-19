Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağış, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz'de kuvvetli rüzgâr, Doğu'da çığ, Güneydoğu'da ise toz taşınımı bekleniyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Şubat Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Batı ve Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ankara'nın kuzeyi ile Sivas, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde aralıklı yağış görülecek.

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç bölgelerde karla karışık yağmur; Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ise kar şeklinde olması bekleniyor. Artvin kıyıları ve Rize çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilirken, ani sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapıldı.

Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki eğimli ve yüksek kar örtüsüne sahip alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Öte yandan Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı öngörülürken, hava kalitesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği bildirildi.

Rüzgârın genellikle güneyli ve batılı yönlerden eseceği, Batı Karadeniz kıyıları ile Batı Akdeniz'de yer yer 50-70 km/saat hızla kuvvetli olacağı tahmin edilirken, yetkililer, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.