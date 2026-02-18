Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, belediye iştiraki olan YESAŞ'ın kâr amacı gütmeden, pideleri sadece maliyet fiyatına halka sunduğunu söyledi.

BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, YESAŞ tarafından satışa sunulacak Ramazan pidesi fiyatlarını kamuoyuyla paylaştı.

Fiyatları açıklarken 'sosyal belediyecilik' vurgusu yapan Başkan Özel, belediye iştiraki olan YESAŞ'ın kâr amacı gütmeden, pideleri sadece maliyet fiyatına halka sunulduğunun altını çizdi.

Bursa Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın belirlediği fiyat tarifesinin oldukça altında kalan Yenişehir Belediyesi, özellikle dar gelirli aileler için büyük bir kolaylık sağladı.

İşte Yenişehir'deki avantajlı fiyat tablosu:

Ürün Çeşidi (300 Gram) Oda Fiyatı Yenişehir (YESAŞ) Fiyatı

Sade Pide 30 TL 25 TL

Yumurtalı Pide 40 TL 30 TL

Fabrika usulü seri üretim yapan BESAŞ bir kenara bırakıldığında, YESAŞ'ın uyguladığı bu tarife ile Yenişehir, Bursa'nın 17 ilçesi arasında en uygun fiyatlı pideyi sunan ilçe oldu.