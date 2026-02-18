Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, ASKİ'nin Gerede Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki taşmaların Ankara'ya içme suyu sağlayan havzaya karıştığını tespit etti. ASKİ'ye 2 milyon 98 bin TL ceza kesildi, suç duyurusunda bulunuldu.

ANKARA (İGFA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre; Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde, ASKİ Gerede Atıksu Arıtma Tesisi'ne ait atık su kolektör hattı üzerinde Yazıkara Köyü, Üçpınar Köyü ve Ümit Köy mevkilerinde taşmalar tespit edildi.

Taşmaya bağlı olarak arıtılmamış atık suların Ankara'ya içme suyu sağlayan Gerede Işıklı Regülatörü Havzası'na karıştığı belirlendi.

İçme suyu havzasındaki kirlilikle ilgili ASKİ Genel Müdürlüğü'ne Çevre Kanunu kapsamında 2 milyon 98 bin TL idari ceza uygulandı.

Sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.