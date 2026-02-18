Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Soma Termik Santrali'nin üretimi kış sonuna kadar durdurma kararının belediyenin yetki alanı dışında alındığını belirterek, 'Hiçbir hemşehrimiz sahipsiz değil' mesajı verdi.

MANİSA (İGFA) - Soma'da faaliyet gösteren Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ, artan zararları gerekçe göstererek üretimi kış dönemi sonuna kadar tamamen durduracağını ve asgari personel dışındaki çalışanların ücretsiz izne çıkarılacağını açıkladı.

Karar yalnızca santral çalışanlarını değil, ısı kaynağını santralden temin eden Soma Bölgesel Isıtma Sistemi üzerinden ısınan vatandaşları da doğrudan etkileyecek.

Isı üretiminin durması halinde bölgesel ısıtma sisteminin teknik olarak çalıştırılamayacağı bildirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin karar sürecinde herhangi bir yetki ve tasarrufu bulunmadığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaşanan gelişmenin hem emekçiler hem de kış şartlarında ısınma ihtiyacı bulunan vatandaşlar açısından ciddi sonuçlar doğuracağını ifade etti. Belediye olarak mağduriyetin en aza indirilmesi için ilgili kurumlarla temas halinde olduklarını belirten Başkan Dutlulu, sürecin şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Başkan Dutlulu, 'Soma'da hiçbir hemşehrimiz sahipsiz değildir. Alınan kararın sosyal ve toplumsal etkileri mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır' mesajını verdi.