Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Maarif'in Kalbinde Ramazan' temasıyla okullarda başlatılan Ramazan etkinliklerine yönelik eleştirileri yanıtladı. Bakan Tekin, amaçlarının çocukların Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı bilincini kazanmaları ve milli birlik duygusunu geliştirmek olduğunu vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ildeki okullara gönderilen genelge doğrultusunda süsleme ve hazırlık etkinliklerinin gönüllülük esasına göre yapıldığını belirtti. Tekin, 'Ramazan çalışmaları, çocukların oruç tutup tutmamasıyla ilgili değil; amaç, Ramazan ruhunu ve dayanışma bilincini gençlerimizde görmelerini sağlamak' dedi.

Bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında eleştirilere yönelik açıklamalarda bulunan BakanTekin, gönderilen genelgede anayasaya, mevzuata ve Millî Eğitim Bakanlığı görevlerine uygun olarak hazırlanan etkinliklerin hukuka aykırı bir yönü bulunmadığını ifade etti. Eleştirilerin çoğunun okuma ve anlamadan yapılan 'niyet okuma' olduğunu belirterek, 'Muhalefeti önce okuma yazma öğrenmeye davet ediyorum. Genelge açık ve net; neyi amaçladığımızı açıklıyor' dedi.

Ramazan etkinlikleriyle ilgili hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Tekin, kültürel ve dini değerlerin öğretilmesinin eğitim kapsamında gönüllülük esasına dayandığını aktardı.

AMAÇ: MİLLİ BİLİNÇ VE DAYANIŞMAYI ARTIRMAK

Bakan Tekin, Ramazan ayının toplumda yardımlaşma ve birlik duygularını güçlendirdiğini hatırlatarak, 'Amacımız, sosyal medyada ve farklı tartışmalarda oluşan çatışmalara rağmen, çocuklarımızın milli şuurunu ve dayanışma bilincini artıracak faaliyetler yapmak' ifadelerini kullandı. Bakan Tekin, Ramazan etkinlikleri kapsamında yapılan süsleme ve hazırlık çalışmalarının gönüllülük esasına dayandığını ve anayasa ile mevzuata tamamen uygun olduğunu bir kez daha vurguladı.