Yetkililer, yürütülen çalışmaların uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan H.Y.G. (34) isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.H. (22), H.H. (46) ve M.B. (49) isimli kişiler tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

ERZURUM (İGFA) - Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Narkotik Madde Arama Köpeği (NMAK) MAGNUM ile gerçekleştirilen operasyonda 7 kilo 300 gram skunk, 2 kilo 150 gram metamfetamin ve 24 bin 155 TL suç unsuru para ele geçirildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda 7,3 kilo skunk ve 2,15 kilo metamfetamin ele geçirildi; 4 kişi tutuklandı.

