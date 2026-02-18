Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, 'Kestel'e Değer' başlığıyla düzenlediği basın toplantısında ilçede tamamlanan ve devam eden projeleri kamuoyuyla paylaştı. Toplantıda ulaşımdan kentsel dönüşüme, sağlıktan spora, turizmden sosyal hizmetlere kadar birçok projeye dair detaylar verildi.

Basın toplantısına Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, Kestel İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yusuf Doruk, AK Parti Bursa İl Yerel Yönetimler Başkanı Cem Kürşad Hasanoğlu, AK Parti Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir, MHP Kestel İlçe Başkanı Ahmet Eraslan ile birim müdürleri ve gazeteciler katıldı. Başkan Erol, Kestel'i daha ileriye taşımak için yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti ve 'Merkezimizi imar ve ihya ederek yatırımlarımıza devam edeceğiz' dedi.

İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

Başkan Erol, ilçede yapılan imar çalışmaları ve kentsel dönüşüm projelerine dikkati çekerek, Saitabat, Barakfakih, Gölcük ve Orhaniye mahalleleri kapsayan planlar onaylandığını söyledi. Erol, çalışmaların hem mülkiyet güvenliğini artırdığını hem de düzenli ve güvenli yapılaşma sağladığını belirtti.

9 kırsal mahallede uygulanan değişikliklerle mülkiyet hakları güçlendirilerek sağlıklı büyümenin desteklendiğini kaydeden Başkan Erol, 27,74 hektarlık alanda 506 villa parseli, yeşil alanlar, sosyal tesisler, ticaret ve spor alanları ile dengeli bir yaşam alanı oluşturulduğunu, Vani Mehmet, Orhaniye, Sayfiye, Alaçam, Yeni, Kale, Serme ve Barakfakih mahallelerinde tapu ve parselasyon işlemleri tamamlandı; hak sahipliği netleştiğini anlattı.

600 metrekarelik alanda özel gereksinimli bireyler için eğitim, rehabilitasyon ve sosyal katılım merkezinin yanı sıra Vani Mehmet Mahallesi'nde kadınların spor yapabileceği modern tesis inşa edildiğini belirten Başkan Erol, Kestel Kitap Kafe ve Nikah Salonu ile gençlere çalışma ve sosyal buluşma alanı, modern nikah salonu ilçeye kazandırıldığını, Hüma Hatun Anne-Çocuk Akademisi ile Çocuklar ve anneler için eğitim, oyun ve gelişim alanlarının sunulduğunu kaydetti.

Eğitim ve spor desteklerine yönelik de açıklamalarda Başkan Ferhat Erol, bin üniversite hazırlık seti dağıtımının yanı sıra KPSS'ye hazırlanan gençlere ücretsiz kitap desteği sağlandığını, 11 spor branşında 1.750 gence eğitim verildiğini, kadınlar için özel spor merkezleri açıldığı ve 6 yeni semt sahası inşa edildiğini söyledi.

Sağlık hizmetleri kapsamında 948 hasta ambulansla taşındı, 193 bakıma muhtaç hasta ziyaret edildiğini anlatan Başkn Erol, kırsal mahallelerde modernizasyon, meydan düzenlemeleri ve 20 tonluk içme suyu depoları hizmete alındığını, Bosna Sebilleri, Vani Mehmet Efendi Şifa Hamamı Restorasyonu, Kestel Kalesi Restorasyonu ve Müze-Kafe Projesi ile kültürel miras korunuyor ve turizm potansiyelinin de artırıldığını söyledi.

Başkan Erol, yaptığı açıklamada Kestel'in her alanda planlı ve sürdürülebilir bir gelişim yolunda olduğunu vurgulayarak, 7'den 77'ye tüm vatandaşlar için yatırımların devam ettiğini belirtti ve Kestel'in bugünü kadar yarınını da güvence altına aldıklarını kaydetti.