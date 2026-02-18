Hatay Tabiatı Koruma Derneği, ormanlık alanlarda yapılan mücbir ağaç kesimlerinin amacının zararlılara karşı sağlıklı ağaçları korumak olduğunu belirtti. Dernek, kesimlerin şeffaf ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

HATAY (İGFA) - Son günlerde Hatay'daki bazı ormanlık alanlarda Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan mücbir ağaç kesimleri kamuoyunda kaygılara yol açtı.

Hatay Tabiatı Koruma Derneği, vatandaşların hassasiyetini anladıklarını ancak konunun doğru anlaşılmasının önemine dikkat çekti. Derneğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Akdeniz çam kabuk böceği, orman bahçıvanı ve ince dal kabuk böceği gibi zararlıların özellikle dirençsiz ağaçlarda hızla çoğaldığına dikkati çekilerek, 'Kuraklık, aşırı sıcak ve su stresi gibi etkenlerin ağaçları zayıflattığını ve böceklerin bu ağaçlara kolayca yerleştiğini aktaran dernek, bulaşık ağaçların erken dönemde sahadan çıkarılmasının yayılımı durdurmak için en etkili yöntem olduğuna vurgu yapıldı.

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, müdahalelerin şeffaf şekilde yürütülmesi, kesimlerin yalnızca bulaşık veya kuruyan ağaçlarla sınırlı kalması ve sahada düzenli izleme yapılmasının önemine dikkati çekildi. Ayrıca gelecekteki ağaçlandırma çalışmalarında iklime dayanıklı türlerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Öğünç, doğru yerde doğru tür yaklaşımının hem başarıyı artıracağını hem de zararlılar ve kuraklık kaynaklı kayıpları azaltacağını söyledi.