Türkiye genelinde bugün parçalı bulutlu hava beklenirken; Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in bazı bölgelerinde yağış, yer yer karla karışık yağmur görülebilir. Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin biraz üstünde seyredecek.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Aralık Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı bugün yurt genelinde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Rüzgar ise bugün, genellikle güneyli, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.