Ankara'da yeni rayiç bedellerin açıklanmasıyla birlikte tapu harçları ve gelir vergileri 4-5 kat artarken, alıcı ve satıcılar büyük şaşkınlık yaşadı. Sektör temsilcileri, bu durumun piyasada ciddi dalgalanmalara yol açabileceğini belirtiyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara'da inşaat ve gayrimenkul sektörü, tapuda işlem yapmak için alınan yeni rayiç bedeller nedeniyle büyük bir vergi şokuyla karşı karşıya kaldı. Belediye yazılarında yer alan rayiç bedeller, vergi matrahlarını 4 hatta 5 kat artırırken, alıcı ve satıcılar şaşkınlık içinde kaldı. Yeni bedeller üzerinden hesaplanan tapu harçları, piyasanın kaldırabileceğinin çok üzerinde seyrediyor. Bu durum, bazı alıcıların geri adım atmasına, satıcıların satıştan vazgeçmesine ve daha önce imzalanan satış sözleşmelerinin iptal edilmesine yol açtı.

Özellikle 5 yıl dolmadan gayrimenkulünü satmak isteyenler, değer artış kazancı üzerinden yüksek gelir vergisi ödemek zorunda kalıyor.

Örneğin Çankaya'da Aralık 2022'de 2,5 milyon TL değerinde olan bir gayrimenkul, Ocak 2026 itibarıyla rayiç bedeli 11 milyon TL'ye yükseldi. Bunun sonucu olarak tapu harcı 800 bin TL'yi, gelir vergisi ise 1,45 milyon TL'yi buldu. Alıcı ve satıcıların belediyelere yaptığı itirazlar sonuçsuz kaldı. Belediyeler, artışların Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeni vergi dilimlerine göre yapıldığını belirterek geri adım atmadı.

Ankara'nın önde gelen gayrimenkul şirketlerinden Gayrimenkul PR yetkilileri, bu durumun piyasada ciddi etkiler oluşturabileceğini vurgularken, 'Bir gecede maliyet tablosu tamamen değişti. Birden fazla taşınmazı olan mülk sahipleri, ağır vergi yükünden kurtulmak için satışa çıkabilir. Bu, konut arzını artırarak fiyatlarda baskı yaratabilir. Öte yandan inşaat firmaları maliyetlerinin altında satış yapmak zorunda kalabilir. Vergi yükünü fiyatlara yansıtmaları durumunda ise piyasada donma etkisi yaşanabilir.' diye konuştu.

Sektör temsilcileri, yaşanan sürecin hem alıcı hem de satıcı açısından alışılması zor bir dönemi başlattığını, ancak kamu ve belediyelerin tapu harcı gelirlerinde artış sağlayacağını kaydetti.