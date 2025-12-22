TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı verilerine göre Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi aylık yüzde 1,02, yıllık yüzde 31,19 artış gösterdi. En yüksek yıllık artış madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe kaydedildi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Kasım ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre endeks, bir önceki aya göre yüzde 1,02 artarken, geçen yılın Aralık ayına kıyasla yüzde 30,01, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 31,19 yükseldi. On iki aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 25,67 olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki ana sektöründe yıllık bazda artışlar dikkat çekti. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe YD-ÜFE yüzde 40,75 artarken, imalat sanayinde yıllık artış yüzde 31,02 oldu.

Ana sanayi gruplarına bakıldığında yıllık bazda en yüksek artış dayanıksız tüketim mallarında görüldü. Bu grupta fiyatlar yüzde 38,38 artarken, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 36,70, ara mallarında yüzde 28,24, sermaye mallarında yüzde 29,75 ve enerjide yüzde 22,00 artış kaydedildi.

Aylık değişimler incelendiğinde ise YD-ÜFE imalat ürünlerinde yüzde 0,99 arttı. Madencilik ve taş ocakçılığında aylık artış yüzde 2,82 olurken, imalat sanayinde yüzde 0,99 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarında aylık bazda en yüksek artış yüzde 4,65 ile enerji grubunda yaşandı. Dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,46, ara mallarında yüzde 1,03, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,37 ve sermaye mallarında yüzde 0,14 artış görüldü.

Açıklanan veriler, ihracata yönelik üretim yapan sektörlerde maliyet artışlarının sürdüğünü ortaya koydu.