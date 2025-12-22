Ticaret Bakanlığı gözetiminde TESKOMB ile Kredi Garanti Fonu arasında imzalanan protokol kapsamında kooperatiflere toplam 4,5 milyar TL kredi imkânı sağlanacak.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, kooperatiflerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve üretim kapasitelerini artırmak amacıyla önemli bir adım attı. Bakanlığın gözetiminde, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) ile Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF) arasında protokol imzalandı.

Protokol kapsamında, kooperatiflerin kullanımına toplam 4,5 milyar liralık kredi hacmi sunulacak. Uygulamaya alınan destek sistemiyle kooperatiflerin finansal yükünün hafifletilmesi, yatırım ve büyüme kapasitelerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Birleşmiş Milletler tarafından 2025 yılının 'Uluslararası Kooperatifler Yılı' ilan edilmesine dikkat çekilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı doğrultusunda kooperatifçilik sektörünün güçlendirilmesinin stratejik öncelikler arasında yer aldığı vurgulandı. TESKOMB ve KGF iş birliğiyle hayata geçirilen bu protokolün, söz konusu hedeflere yönelik somut bir adım olduğu ifade edildi.

Destek sistemi ilk aşamada; Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birlikleri, Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri ile Küçük Sanat Kooperatiflerini kapsıyor. Program kapsamında kooperatiflere avantajlı finansman maliyetleri, yüzde 80'e kadar kefalet desteği, 12 aya kadar ödemesiz dönem ve 24 aya varan vade imkânı sunulacak.

Kooperatif türlerine göre kredi üst limitleri ise Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri için 800 milyon TL, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birlikleri için 25 milyon TL, Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri ile Küçük Sanat Kooperatifleri için 1 milyon TL olarak belirlendi.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, kooperatiflerin üretim, tedarik ve pazarlama süreçlerindeki rolleriyle ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine önemli katkı sağladığı vurgulanarak, finansmana erişim başta olmak üzere her alanda kooperatiflerin desteklenmeye devam edileceği belirtildi.