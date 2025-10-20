TÜİK Eylül 2025 YD-ÜFE verilerine göre, yıllık yüzde 27.71, aylık yüzde 2.01 arttı. İmalat yüzde 27.72, madencilik yüzde 27.06 yükseldi; enerji grubu aylık yüzde 3.39 artışla lider. Dayanıksız tüketim malları yüzde 33.45 artış gösterdi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Eylül ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı.

Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,71, bir önceki aya göre yüzde 2,01 artış gösterdi. Yıllık bazda imalat yüzde 27,72, madencilik yüzde 27,06 arttı; aylık bazda ise enerji grubu yüzde 3,39 ile en yüksek yükselişi yaptı.

YILLIK DEĞİŞİMDE DAYANIKSIZ TÜKETİM MALLARI ÖNDE

TÜİK'e göre, YD-ÜFE Eylül 2025'te yılbaşına göre yüzde 27,55, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,19 arttı.

Buna göre sanayi sektörleri madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 27,06 artış, imalat yüzde 27,72 artış, ana sanayi grupları ara mallar yüzde 24,54 artış kaydederken, dayanıklı tüketim malları da yüzde 33,50 artış, dayanıksız tüketim malları yüzde 33,45 artış, enerji yüzde 22,76 artış, sermaye malları yüzde 26,91 artış kaydetti.

Aylık değişimlerde ise enerji grubu başı çekti.

Buna göre aylık bazda endeks yüzde 2,01 artarken, sanayi sektörleri madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 2,49 artış kaydetti.