Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'nın fethinin 700. yıl dönümünün 2026 yılı boyunca bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklerle anılacağını açıkladı. Bozbey, '700. Fetih Yılı'nı yaşanan, hissedilen ve paylaşılan bir yıl haline getiriyoruz' dedi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın Fethi'nin 700. Yılı kapsamında 2026 yılı boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerin tanıtımını yaptı.

Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde düzenlenen tanıtım toplantısına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, belediye yöneticileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve danışma kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Mustafa Bozbey, Bursa'nın 700 yıl önce başlayan tarihi yolculuğunun yalnızca anılmayacağını, aynı zamanda geleceğe taşınacağını vurguladı. Bozbey, 'Bursa, geçmişin mirası, geleceğin imzasıdır. 2026 yılının tamamını '700. Fetih Yılı' olarak ilan ettik. Bu büyük yıl dönümünü kentimizin her köşesine yayılan etkinliklerle onurlandıracağız' ifadelerini kullandı.

'BU YIL ANMA DEĞİL, SAHİPLENME YILIDIR'

yıl çalışmalarının bilimsel bir zeminde yürütüleceğini belirten Bozbey, Bursa Uludağ Üniversitesi ve farklı üniversitelerden akademisyenlerin yer aldığı Danışma Kurulu ile sürecin yönetileceğini söyledi. Hazırlıkların Ekim 2024'te başladığını aktaran Bozbey, 'Bu yılı yalnızca bir anma yılı olarak değil; hatırlama, anlama ve geleceğe taşıma yılı olarak görüyoruz. Bugün gölgesinde durduğumuz çınar, 700 yıl önce bu topraklara düşen bir tohumla büyüdü' dedi.

OSMANLI'YA ÜÇ KEZ BAŞKENTLİK YAPAN ŞEHİR: BURSA

Bursa'nın Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinde taşıdığı öneme dikkat çeken Bozbey, kentin 1326'daki fetihle birlikte payitaht kimliği kazandığını, İznik ve Bursa arasında gidip gelen başkentlik sürecinin devletin ruhunu şekillendirdiğini anlattı. Bursa'nın İstanbul'un fethine kadar Osmanlı'ya üç kez başkentlik yaptığını hatırlattı.

'2026'DA ÜÇ BAŞKENT KOL KOLA OLACAK'

Fetih Yılı etkinliklerinin Bursa ile sınırlı kalmayacağını belirten Bozbey, Edirne ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri ile iş birliği yapılacağını açıkladı. 'Bursa, Edirne ve İstanbul: Üç başkent, üç dönem, üç büyük hikâye: Bu mirası birlikte yaşatacağız' diyen Bozbey, etkinliklerin ulusal ve uluslararası boyuta taşınacağını ifade etti.

SERGİLER, SEMPOZYUMLAR, DİJİTAL GÖSTERİLER

Etkinlik takvimi hakkında da bilgi veren Başkan Bozbey, anma programlarının Yenişehir Kumluk Camii'nde okunacak mevlit ile başlayacağını söyledi. Çarşıbaşı bölgesinde dijital mapping, ışık ve müzik gösterileriyle görkemli bir kutlama yapılacağını belirten Bozbey, şu etkinlikleri sıraladı:

3-5 Nisan 2026: Bursa'nın Fethi'nin 700. Yılı Uluslararası Sempozyumu

Bursa'nın Fethi'nin 700. Yılı Uluslararası Sempozyumu 14-16 Mayıs 2026: Topraktan Gelen Hafıza Anadolu Seramik Kültürü Sempozyumu

Topraktan Gelen Hafıza Anadolu Seramik Kültürü Sempozyumu Tarihi surlar, türbeler ve sarayları kapsayan hafıza rotaları

Sanal gerçeklik sergileri, çocuklara özel atölyeler ve gölge oyunu gösterimleri

Osmanlı mutfağı temalı Gastronomi Festivali yıl anısına özel gün pulu basımı

700 çınar fidanı dikimi ve Fetih Kupası Geleneksel Okçuluk Yarışması

Bursa'nın fethinin 700. yılının turizm açısından da önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Bozbey, 'Bu tarihi yılı dünyaya tanıtmak zorundayız. Bursa'yı uluslararası alanda daha görünür kılacağız' dedi.

Danışma Kurulu adına konuşan BUÜ Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zeynep Dörtok Abacı ise, Bursa'nın fethiyle Osmanlı Beyliği'nin cihan devletine evrildiğini belirterek, düzenlenecek sempozyum ve panellerin kalıcı yayınlara dönüştürüleceğini söyledi.

Tanıtım toplantısı, 'Gök Kubbenin Altında Bir Gümüş Kubbe' adlı sahne sunumuyla sona erdi.