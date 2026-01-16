Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm İslam âleminin ve iş dünyasının mübarek gecesini tebrik etti. Başkan Gülsoy mesajında, Miraç'ın sadece bir mucize değil, aynı zamanda insanlık için bir arınma ve yükselme rotası olduğunu vurguladı.

KAYSERİ (İGFA) - Üç ayların manevi ikliminde Regaip Kandili ile başlayan rahmet yolculuğunun Miraç ile zirveye ulaştığını belirten Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, şu ifadeleri kullandı: 'Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V), Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da ilahi huzura yükseldiği bu müstesna gece, bizler için umudun ve teslimiyetin sembolüdür. Miraç, daralan gönüllere ferahlık, yorulan ruhlara şifadır. Rabbimizin sonsuz hikmetiyle dolu bu gecenin; başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum.'

Mesajında toplumsal dayanışmaya dikkat çeken Gülsoy, Türk milletinin bu geceyi bir muhasebe imkânı olarak görmesi gerektiğini hatırlattı: 'Miraç bir hedeftir, bir yükseliştir. Bu kutlu yolculuğun anlamını kavramaya çalışırken, özellikle yardımlaşma ve kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirmeliyiz. Ramazan ayının müjdecisi olan bu geceyi en güzel şekilde değerlendirmeliyiz. Ruhumuzu karartan kin, haset ve düşmanlık gibi duygulardan arınmalı, kalplerimizi sevgi ve hoşgörüyle doldurmalıyız.

Hep birlikte ellerimizi semaya açıp mazlum coğrafyalardaki savaşların bitmesini, milyonlarca mahzun gönlün dünyada huzura erişmesini, zulmün ve adaletsizliğin son bulmasını niyaz edelim. Rabbimden; insanlığın ortak vicdanını yaralayan tüm acıların sona bulmasını, barışın, kardeşliğin ve merhametin yeryüzünün her köşesine hâkim olmasını diliyorum. Bütün üyelerimizin, hemşehrilerimizin ve İslam âleminin mübarek Miraç Kandilini tebrik ediyorum.'