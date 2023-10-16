Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin (YSP) 4'üncü Olağan Büyük Kongresi, Ankara'da yapıldı. Kongrede yapılan tüzük değişikliğiyle partinin ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirildi. Öte yandan Ankara Valiliği, kongrede bölücü terör örgütü lehine slogan atılması ve elebaşısının posterinin açılması eylemleriyle ilişkili olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

YSP'nin 4'üncü Olağan Büyük Kongresi, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongrede Divan Başkanlığı'na YSP Grup Başkanvekili ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş seçildi. 'Özgürlük için yeniden' sloganı ile düzenlenen kongrede, partinin yeni ismi ve yeni eş genel başkanları belli oldu. Partinin yeni ismi, kongrede yapılan tüzük değişikliğiyle HEDEP oldu.

Eş Genel Başkanlıklara ise YSP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç ve YSP Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan seçildi.

ÖCALAN POSTERİ AÇILMASINA SORUŞTURMA

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada kongrede terör örgütü elebaşının posterinin açılmasına ilişkin 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada "İlimizde bugün Yeşiller Sol Partisi tarafından yapılan 4'üncü Olağan Kongrede bölücü terör örgütü lehine slogan atılması ve elebaşısının posterinin açılması eylemleriyle ilişkili olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 4 kişi gözaltına alınarak haklarında adli tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.