CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş "TMO fındığı 84 lira değil de, bizim önerdiğimiz 4 dolar olarak açıklasaydı şu an fındık 140 lira bandında olur, üretici de emeğinin karşılığını alırdı" dedi ve fındığı yok eden kokarca böceğine de dikkat çekerek, üreticiye ilaç desteği verilmesini istedi.

FİYAT 4 DOLAR AÇIKLANSAYDI ŞİMDİ FINDIK 140 LİRA OLACAKTI

Meclis'te defalarca söz alarak hem fiyat hem de üreticinin sorunlarına dair faydacı konuşmalar yapan Milletvekili Gezmiş; "İklim krizinden de kaynaklı bu sene çuvala, geçen senenin yarısı kadar fındık girdi. Dolayısıyla masraf çok, fındık az olunca üreticilerimiz TMO'nun açıkladığı fiyata rağbet etmedi ve serbest piyasada fındığını sattı. 112 liraya kadar çıkan fındık maalesef şimdilerde 98 liraya inmiş durumda. Olan yine üreticiye oldu" ifadeletini kullandı.

CHP'li Vekil Elvan Işık Gezmiş yazılı açıklamasında şunlara değindi:

TMO DA FKB DE FINDIK KONUSUNDA SINIFTA KALDI

"Meclis'te yemin ettiğim günden sonra öncelikli gündemim ilimizin anageçim kaynağı fındık oldu. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecinde söz verdiği 4 doları ben de hep tekrarladım. Çünkü bu fiyatın altında bir fiyat üretimizin yüzünü güldürmüyordu. Çünkü fındığın maliyeti oldukça yüksekti.

Ancak maalesef TMO 84 lira açıkladı. Bu sene fındık geçen yılların yarısı kadar olunca serbest piyasa bu fiyatın üstüne çıktı ve üretici de serbest piyasayı tercih etti. Serbest piyasada 112 liraya kadar çıkan fındık şu an 98 liraya inmiş bulunuyor. TMO bizim önerdiğimiz 4 doları açıklasaydı şimdi serbest piyasada fındık 140 lira olur, üreticilerimiz nefes alırdı. Deniyor ki; "Üretici sabretsin, satmasın" Ancak bu ekonomik zorlukta nasıl satmasın. Üreticilerimiz zaten "fındık veresiye" yaşıyor! Gördüğümüz kadarıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) da Fiskobirlik (FKB) de üreticinin faydasına iş yapmıyor"

Milletvekili Gezmiş, Gürcistan üzerinden gelen ve şu an fındığa yüzde 30 zarar veren kokarca böceği için tedbir alınmasını, bahçelerin tümünün devlet desteği ile ilaçlanmasını da önerdi ve şunları ifade etti:

FINDIĞI YOK EDEN KOKARCA BÖCEĞİNİN İLAÇLANMASINDA DEVLET DESTEĞİ ŞART

Diğer yandan 2016 yılından bu yana Gürcistan üzerinden ülkemize yayılan kokarca böceği de fındık için çok tehlikeli. Uzman görüşlerine dayanarak ifade ediyorum ki, şu an fındık bahçelerimizin yüzde 30'unu kaplamış vaziyette. Bahçeler derhal etkin şelilde ilaçlanmalı. Bu maliyetli bir iş olduğundan mutlaka devlet desteklemeli. Üreticilerin kendileine ait bahçeleri ilaçlaması yetersiz çünkü ilaçlanmayan bahçelerden böcekler ilaçlananlara yeniden geçecektir. Ve bu böcekler bir defada 300 adet yumurtluyorlarmış. O nedenle ayrımsız tüm bahçeler ilaçlanmalı. Yine uzman görüşüne dayandırarak dile getiriyorum ki, bahçeler ilaçlanmazsa seneye fındık miktarı çok daha azalacaktır"