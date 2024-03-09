Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi açılışları ve miting programı için yoğun bir Giresun programı yaptı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi açılışları ve miting için Giresun'a geleceği bildirildi.

Yeniden Refah Partisi Giresun İl Başkanı Eşref Bekdemir, genel başkanları Fatih Erbakan’ın Giresun’a gelerek miting düzenleyeceğini belirterek, 12 Mart Salı günü Atatürk Meydanında düzenlenecek olan mitinge tüm Giresunluları davet etti.

Fatih Erbakan’ı Giresun'da misafir edecek olmanın coşku ve heyecanı içinde olduklarını ifade eden Bekdemir, “Milli Görüş Belediyeciliğini özleyen, ahlaklı belediyeciliği bekleyen, umutlarını Yeniden Refah'ta birleştiren bütün üyelerimiz, il ve ilçe yöneticilerimizle milletimizin refahı için koşturmaya devam ediyoruz. Bu kutlu mesaimizin adımlarından birisi olan mitingimize Giresunlu kardeşlerimi davet ediyorum” ifadesini kullandı.

'Giresunlu kardeşlerimizi 12 Mart Salı 13:00'da Giresun Atatürk Meydanı'na (Atapark) davet ediyoruz' diyen Yeniden Refah Partisi Giresun İl Başkanı Eşref Bekdemir programla ilgili şunları söyledi:

"'Milli Görüş'ün lideri Sayın Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan Bey'i Giresun'umuzda misafir edecek olmanın coşku ve heyecanını yaşıyoruz.

Milletimizin partimize göstermiş olduğu teveccüh ortada. Ülkemizin içerisinde bulunduğu zor günlerin ancak Milli Görüş iktidarı ile Milli Görüş Belediyeciliği ile ortadan kalkacağına dair dalga dalga artan bir inanç var.

Bu güven ve inanmışlık ülkemizin tamamında olduğu gibi Giresun'umuzda da en yüksek seviyede.

İktidarımızın ilk basamağı olan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerinden muvaffakiyetle çıkacağız. Giresun Belediye Başkan Adayımız Mesut Aydın'ın Milli Görüş'ün Giresun Belediye Başkanı olacağına Yeniden Refah kadrolarının ve hemşehrilerimizin inancı tamdır.



Sayın Genel Başkanımızın ilimize gerçekleştireceğiz ziyaretin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Milli Görüş Belediyeciliğini özleyen, ahlaklı belediyeciliği bekleyen, umutlarını Yeniden Refah'ta birleştiren bütün üyelerimiz, il ve ilçe yöneticilerimizle milletimizin refahı için koşturmaya devam ediyoruz.

Bu kutlu mesaimizin adımlarından birisi olan mitingimize Giresunlu kardeşlerimi davet ediyor; selam, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum' dedi.

Fatih Erbakan'ın 12 Mart Salı günü 09.30-15.00 saatleri arasında öngörülen Giresun programı partisinin Piraziz ve Bulancak Seçim Koordinasyon Merkezi açılışları ile başlayacak. 13.00'da Atatürk Meydanı'nda miting ile devam edecek program; Keşap Belediyesi ziyareti ve Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı ile sona erecek."