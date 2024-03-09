Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Azmi Karamahmutoğlu, Fatih İlçe Belediye Başkan Adayı Sayın Hande Karacasu ve beraberindeki Zafer Partisi heyeti, Fatih ve Bakırköy ilçelerinde sahadaydı.

Güne Fatih’in tarihi mekanlarından biri olan Kapalı Çarşı’da başlanılıp çarşı esnafı ve ziyaretçileri ile bir araya gelindi. Kapalı Çarşı’nın dükkan sahipleri, mülteci nüfusu ile paralel artmakta olan enflasyon ve beraberinde müşterilerinin azalmış olmasından duydukları şikayetleri dile getirdi. Kendileri ile sorunlarını paylaşan dükkan sahiplerini can kulağı ile dinleyen Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ, “Fatih'te ve tüm İstanbul'da ruhsatsız iş yeri açan yabancıların iş yerlerinin kapatılması için, belediye kaynaklarından bunlara kaynak aktarılmaması için oylarınızı Zafer Partisi'ne bekliyoruz.” diyerek sorunlarının farkında olduklarına ve çözümün Zafer Partisi yönetimi ile gelecek olduğuna işaret etti.

Kapalı Çarşı çıkışında Eminönü Sahili’ne kurulmuş olan Zafer Partisi seçim çadırına uğrayan parti heyeti, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Ardından metro hatlarını kullanarak İstanbullular ile iç içe yollarına devam eden Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ ve Sayın Azmi Karamahmutoğlu, ziyaretlerini Bakırköy Meydanı’nda sürdürdü.

Zafer Partisi heyeti, Bakırköy’de yapmış oldukları esnaf ziyaretlerinde “Türkiye’nin Orta Doğu olmasına izin vermeyelim.” ifadelerini kullandı. Gençlerle bir araya geldiklerinde işsizlikten şikayet edilmesi üzerine Sayın Azmi Karamahmutoğlu, İstanbul nüfusunun mülteci yükünden kurtulması ile işsizlik dahil pek çok sorunun çözüleceğini anlatırken “İstanbul için yenilik zamanı” dedi.