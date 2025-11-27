Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ankara'daki Karayolları Genel Müdürlüğü Makine Teslim Töreni'nde, Türkiye'nin karla mücadele ve yol bakım araçları filosunu güçlendirdi. Bölünmüş yol uzunluğu 30 bin kilometreye yaklaşarak tarihi bir eşiğe ulaştı.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'daki Karayolları Genel Müdürlüğü Makine Teslim Töreni'nde Türkiye'nin karla mücadele ve yol bakım araçları filosunun güçlendirildiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, son alımlarla karayollarının 5 bin 658 hareketli makine dahil toplam 14 bin 728 makine ve ekipmanla hizmet vereceğini söyledi.

Bölünmüş yol uzunluğunun 29 bin 992 kilometreye ulaştığını ve tarihi 30 bin kilometre eşiğine çok yaklaşıldığını belirten Bakan Uraloğlu, yolların güvenliği ve konforunun öncelikleri olduğunu vurguladı. Makine parkının ortalama yaşının 10 yaş altına düştüğünü aktaran Bakan Uraloğlu, 2025'te 663 yeni makine ve ekipman alındığını, bunların yüzde 75'inin yerli kaynaklardan temin edildiğini söyledi.

MAKİNE PARKI YENİLENDİ

Buna göre makine parkının modernizasyonuna değinen Bakan Uraloğlu; 2002 yılında ortalama 18,1 yaşında olan makine parkı, yeni alımlarla 10 yaş altına düşürüldüğünü belirtirken, '21 yaş ve üzeri makinelerin oranı yüzde 57'den yüzde 15'e indi. 2016'dan itibaren 8 bin 179 makine ve ekipman satın alınarak filonun yüzde 55'i yenilendi. 2025'te 2,25 milyar TL yatırımla 663 makine ve ekipman daha alındı; bunların yüzde 75'i yerli ve milli kaynaklardan temin edildi' dedi.

Kış hazırlıklarının tamamlandığını belirten Bakan Uraloğlu, çalışmaların 68 bin 519 km'lik yol ağında 457 merkezden yürütüleceğini, sürücülere de kış lastiği ve güvenlik önlemlerini hatırlattı.

Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu 15 Nisan'a kadar devam edecek.