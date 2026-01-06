Yükseköğretim Kurulu, üniversitelere bağlı birimlerde görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik hukuki yardım düzenlemesini genişletti. Yönetmelikte yer alan 'sağlık çalışanı' ibaresi 'görevli personel' olarak değiştirildi.

ANKARA (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan, 'Yükseköğretim Kurumlarına Ait Birimlerde Görevli Sağlık Çalışanlarına Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan düzenleme ile yönetmeliğin kapsamı genişletildi. Buna göre, yönetmeliğin 2'nci maddesinde yer alan 'görev yapan sağlık çalışanlarına' ibaresi 'görevli personele' şeklinde değiştirildi. Aynı şekilde 4'üncü maddede geçen 'sağlık çalışanlarını' ifadesi de 'görevli personeli' olarak yeniden düzenlendi.

Değişiklikle birlikte, yükseköğretim kurumlarına bağlı birimlerde görev yapan personelin, görevleri sırasında uğradıkları suçlar nedeniyle sağlanacak hukuki yardımın kapsamı genişletilmiş oldu.