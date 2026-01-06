Kayseri Talas Belediyesi, etkili olan kar yağışının ardından okullar açılmadan önce hafta sonunu yoğun bir çalışma temposuyla değerlendirdi.

KAYSERİ (İGFA) - Eğitim yuvalarını yeni haftaya hazır hale getiren Kayseri Talas Belediyesi ekipleri, iki gün boyunca okul bahçeleri ve çevrelerinde kar temizleme çalışması yaparak öğrencilerin pazartesi sabahına güvenli, temiz ve sorunsuz bir şekilde başlamasını sağladı.

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda, başta Fatma Kemal Timuçin Anadolu Lisesi olmak üzere ilçe genelindeki okul bahçeleri, giriş-çıkış noktaları, yaya yolları ve çevre alanlarda biriken karlar iş makineleriyle temizlendi. Olası buzlanmalara karşı zeminler tuzlanarak güvenli hale getirildi.

Talas Belediyesinin güçlü araç filosu ve deneyimli personeliyle yürütülen hafta sonu çalışmaları sayesinde eğitim kurumları, yeni haftaya hazır hale getirildi. Kar küreme ve temizlik faaliyetleri okul çevreleriyle sınırlı kalmayarak, kamu binaları ve yoğun kullanılan alanlarda da eş zamanlı olarak sürdürüldü.

'HAYATIN HER ANINA DOKUNUYORUZ'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmesinde, 'Çocuklarımızın okula güvenle gidebilmesi bizim en büyük sorumluluğumuz. Bu nedenle okullar açılmadan önce hafta sonu boyunca ekiplerimizle sahadaydık. Talas'ta belediyeciliği sadece hizmet üretmek değil, hayatın her anına dokunmak olarak görüyoruz' dedi.

Talas Belediyesi, kış şartları boyunca kış çalışmalarını ilçe genelinde planlı ve kesintisiz şekilde sürdürmeye devam edecek.