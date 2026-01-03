Bunlar da ilginizi çekebilir

Kısa süre ilçe sokaklarında görülen kurtlar, daha sonra ilçe merkezinden uzaklaşarak gözden kayboldu. Yetkililer, olası risklere karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, ilçe merkezine indi. Sokaklarda dolaşarak yiyecek arayan kurtlar, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

