Ekonomik krize rağmen İzmir'de yatırımlar aksamadı. Ulaşımı ve trafiği rahatlatacak projelere, Körfez temizliği ile ilgili çalışmalara öncelik verilirken, sosyal belediyecilik uygulamaları da öne çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi 2025'de kente 21 milyar liranın üzerinde yatırım yaptı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ülkede yaşanan ekonomik krize rağmen 2025'te önemli yatırımlara imza attı. Şehirde yaşam konforunu artırmak amacıyla ulaşımdan altyapıya çevre tesislerinden Körfez temizliğine kadar yüzlerce proje yaşama geçirildi. Raylı sistemlerin toplu ulaşımdaki payını artıracak hamleler devam etti. Buca Metrosu inşaatında büyük aşama kaydedilirken, hattı Fuar İzmir'e uzatacak çalışmalar başlatıldı. Kent içi trafiği rahatlatacak yatırımlar hizmete alındı. Sosyal belediyecilik uygulamaları ile yurttaşlar desteklenirken, yurttaşın bütçesine katkı koyacak hizmetler yaygınlaştırıldı. Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Büyükşehir'in gelir ve harcama yönetiminde sergilediği istikrarlı ve kontrollü mali yaklaşım nedeniyle ulusal ölçek uzun vadeli kredi notunu Aaa seviyesine yükseltti. Bu not, 2016 yılından sonra ilk kez İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay döneminde Aaa seviyesinde gerçekleşti. Fitch Ratings ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, yatırım yapılabilir seviyedeki en üst basamak olan AAA ulusal kredi notunu 2025 yılında bir kez daha teyit etti.

Büyükşehir'in ESHOT, İZSU ve iştiraklerinin yatırımlarıyla 2025 yılı yatırım tutarı 21 milyar TL'yi geçti.



'2026 İzmir'in atılım yılı olacak'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 2025 yılını değerlendirerek seçim sürecinde verdikleri pek çok sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Kaliteli ürünlerin belediye güvencesiyle halka sunulduğu İZMAR marketlerinin sayısının 20'ye ulaştığını; derinleşen ekonomik kriz ortamında gençler ve emekliler başta olmak üzere yurttaşlara destek olacak hizmetlere büyük önem verdiklerini aktaran Başkan Tugay, şunları söyledi

'Kentin gelecek yıllarını şekillendirmek için hazırlıklarımızı ve planlamalarımızı yaptık. 2025 yılı; pek çok projemizi ve yatırımımızı hayata geçirdiğimiz, sosyal belediyeciliği ve dayanışmayı öne çıkardığımız bir yıl oldu. 2026 yılında; ulaşım yatırımlarımızdan Körfez temizliğine, afet direncinden EXPO 2027 hazırlıklarına kadar her alanda İzmir'in yaşam kalitesini zirveye taşımaya kararlıyız. 2026 yılı, İzmir'in sadece bugününe değil, geleceğine de yatırım yaptığımız bir dönüm noktası olacak. Akıllı şehir teknolojilerini belediyecilik hizmetlerimizin her aşamasına entegre ederek, dijitalleşen bir İzmir yaratacağız. Kentsel dönüşümde yerinde ve hızlı modelimizi yaygınlaştırırken, yeşil enerji yatırımlarımızla karbon ayak izimizi düşüren öncü bir kent olmayı hedefliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kaynaklarını etkin, verimli ve yerinde kullanarak atacağımız sağlam adımlarla kentimizi zirveye taşıyacak; aynı zamanda da üretimden tüketime kadar her alanda yurttaşlarımızın refah seviyesini yükselteceğiz.'



Buca Metrosu Fuar İzmir'e uzanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla yapımını sürdürdüğü Buca Metrosu'nda, Başkan Dr. Cemil Tugay'ın göreve başladığı 2024 yılı nisan ayında yüzde 2 olan ilerleme oranı yüzde 42'ye ulaştı. Üçyol-Buca Koop arasındaki 13,5 kilometrelik hatta tünel kazılarında sona yaklaşılırken, iki tünel açma makinesi (TBM) Buca Koop-Fuar İzmir yönünde çalışmalara başladı. Hattın Fuar İzmir'e uzatılmasıyla toplam uzunluk 17,8 kilometreye, istasyon sayısı ise 14'e çıkacak. Fuar alanında 80 bin metrekare kapalı alana sahip depo, atölye ve bakım sahası ile Çamlıkule-Fuar İzmir arasında 3 yeni istasyon planlanıyor. Sürücüsüz 108 araçtan oluşan 18 setlik filo ile metro ve İZBAN'a entegre çalışacak hat, tamamlandığında günde 400 binin üzerinde yolcu taşıyacak; hattın 2027 yılı sonuna kadar hizmete alınması hedefleniyor.



Kent trafiğine nefes aldıran ulaşım yatırımları

Gaziemir Hava Eğitim Yolu Taşıt Üst Geçidi, Dostluk Bulvarı Bağlantı Yolu ve Güzelbahçe 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı birinci etap projeleri tamamlandı. Mürselpaşa Bulvarı Karayolu Alt Geçidi ile Şemikler Taşıt Köprüsü gibi kentin ulaşım yükünü hafifletecek önemli projelerin yapımına başlandı. Buca ile Bornova'yı kesintisiz şekilde birbirine bağlayarak kent trafiğine nefes aldıracak Buca Onat Tüneli'nde tünel kazılarında sona yaklaşıldı. Projenin 2026 yılı ortasında tamamlanarak trafiğe açılması planlanıyor. Konak Barbaros Mahallesi'ndeki yaya trafiği ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki araç trafiğini daha güvenli ve konforlu hâle getiren Karataş Yaya Üst Geçidi, Buca Onat Tüneli ile Otogar arasında kalan ekspres yol üzerindeki Altındağ Mezarlığı Yaya Üst Geçidi hizmete açıldı. Soğukkuyu Mahallesi ile Örnekköy Mahallesi'ni birbirine bağlayacak Yeni Girne Yaya Üst Geçidi'nin ise kısa süre içinde hizmete alınması planlanıyor.



Ulaşımda büyük adımlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım ağını geliştirmek ve güvenli, konforlu ulaşım sağlamak amacıyla 2025'te İzmir Ulaşım Ana Planı 2040 çalışmalarına başladı. Toplu ulaşımda, bin 700'den fazla otobüsle hizmet veren ESHOT bünyesine 125 yeni araç eklendi.

2025'te ESHOT tarafından 272 milyon yolcu taşındı, binişlerin yüzde 63'ü ücretsiz veya indirimli sağlandı.

Çevreci otobüsler ve GES projeleri ile 12 bin 470 ton karbondioksit salımı önlendi. Toplu ulaşım hizmetindeki kadın şoför sayısı 290'a çıktı ve bu oran yüzde 11'e yükseldi.



Ulaşım altyapısına güçlü dokunuş

Kent merkezinde 180 kilometrelik yola eşdeğer olmak üzere toplam 353 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Köy ve üretim yollarında 56 kilometrelik ova yolu düzenlendi, 24 kilometrelik kilit parke döşeme çalışmaları tamamlandı. Ayrıca 95 araç kapasiteli yeni otopark alanları oluşturuldu; ilçe belediyelerine kilit parke ve bordür desteği sağlandı.



İzmir'in yeşil dokusu güçleniyor

2025 yılında İzmir'in park ve yeşil alanlarında kapsamlı bir dönüşüm hayata geçirildi. Toplam 776 bin metrekarelik alanda yenileme çalışması yapılırken, kente 50 bin metrekare yeni yeşil alan kazandırıldı. Hasanağa Bahçesi, Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı, Beyazıt Aykut Parkı ve 2 Eylül Kurtuluş Parkı başta olmak üzere çok sayıda park baştan sona yenilendi. Kent genelinde 34 bin ağaç ve 235 bin çalı olmak üzere toplam 1 milyon 594 bin bitki toprakla buluşturuldu. Su tüketiminin yoğun olduğu alanlarda kurakçıl peyzaj uygulamaları hayata geçirilirken, yeşil atıklar kompost ve biyokömür üretimiyle yeniden doğaya kazandırıldı. Kültürpark, altyapı ve yeşil alan düzenlemeleri başta olmak üzere gerçekleştirilen kapsamlı yatırımlar sayesinde Yeşil Bayrak Ödülü'ne layık görüldü ve alana 15 bin metrekare yeni yeşil alan eklendi. Bayraklı, Alsancak, Kiraz ve Gaziemir başta olmak üzere birçok ilçede parklar, kavşaklar ve kamusal alanlar yeşillendirildi.



Kente değer katan yatırımlar bir bir hayata geçiriliyor

İzmir'in yaşam konforunu artıracak yeni hizmet alanları kente kazandırılırken, devam eden projelerin yapımı da hız kazandı. Kültürpark, gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalarla yeniden eski ışıltılı günlerine kavuştu. Göl Gazinosu, aslına uygun biçimde yeniden inşa edilerek Mutfak Müzesi ve sosyal tesis olarak 94. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda kapılarını açtı. Göl alanı yenilenirken, tesis açık ve kapalı bölümleriyle hizmete alındı. Kültürpark'ın simge yapılarından Mogambo yenilenerek modern bir görünüme kavuşturuldu, Atlas Pavyon'un bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Prof. Dr. İlber Ortaylı Kütüphanesi Kültürpark'a kazandırıldı. Konak Metro Kütüphanesi açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan devralınan Resim ve Heykel Müzesi, tadilatın ardından Mehmet Tüzüm Kızılcan Sanat Galerisi olarak hizmete açıldı. Gençlere fırsat eşitliği sağlamak amacıyla vokal, kayıt, mix ve prova alanlarından oluşan Stüdyo Kültürpark hizmete alındı. Kültürpark'ın tüm kapılarında yürütülen restorasyon ve güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Basmane'nin özgün yapılarından Ay Yıldızlı Konak'ın restorasyonu bitirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Konak Güney Mahallesi'ndeki Zeytinlik Hizmet Binası hizmete açıldı. Çiğli'deki eski Çocuk ve Gençlik Merkezi yenilenerek İzmir Sağlık ve Esenlik Merkezi (İZSEM) olarak hizmet vermeye başladı. Atıl durumdaki Dikili Çandarlı Sosyal Tesisleri restore edilerek kente kazandırıldı. Şehit Ümit Boz Futbol Sahası'nın bakım ve onarımı, Bayraklı Çiçek Halı Sahası'nın yenilenmesi ve Karşıyaka Örnekköy Halı Sahası'nın yapımı tamamlandı. Gaziemir Abdullah Arda Meydanı yenileme projesi bitirilirken, Bergama Şehirlerarası Otobüs Terminali baştan sona yenilendi. Dikili Katı Atık Transfer İstasyonu'nda döküm alanı, rampa, bunker ve idari bina yapımları tamamlandı. Kent genelinde toplam 236 bin metrekarelik yeni alan defin hizmetine açıldı. Bu alanlar Gaziemir, Kemalpaşa, Menderes, Menemen, Bornova, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde yer alıyor. 549 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen Eşrefpaşa Hastanesi ek hizmet binasında yüzde 42 fiziki gerçekleşme sağlanırken, mevcut bina katlarının kaba inşaatı tamamlandı.



İZSU'dan kentin geleceğine büyük yatırım

İZSU Genel Müdürlüğü, 2025 yılında hayata geçirdiği 7,3 milyar liralık yatırımla İzmir'in su ve kanalizasyon altyapısında kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirdi. Bu kapsamda Halkapınar iletim hatları ile yeni içme suyu deposu tamamlandı. 51 kilometre yeni atık su hattı imalatı yapılırken, 54 kilometre atık su hattı yenilendi ve onarıldı. Ayrıca toplam 1.164 kilometrelik hatta temizlik çalışması gerçekleştirildi. Yağmur suyu altyapısının güçlendirilmesi amacıyla 32 kilometre yeni yağmur suyu hattı imalatı yapılırken, 20 kilometre hatta bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca 92 kilometrelik yağmur suyu ızgarasında temizlik çalışmaları yürütüldü. Dere yataklarında ise 2 kilometre dere ıslahı tamamlanırken, 1.045 kilometrelik dere hattında temizlik çalışması yapıldı; 6 kilometrelik alanda bakım-onarım ve korkuluk imalatı gerçekleştirildi. 2,4 milyar TL'lik içme suyu yatırımıyla 294 kilometre yeni hat döşendi, 434 kilometre hat yenilendi ve 103 yeni sondaj kuyusu açılarak kayıp-kaçak oranı yüzde 25,8'e düşürüldü. 3,5 milyar TL'lik kanal yatırımı ile atık su hatları yenilenip temizlenirken, 1,1 milyar TL'lik yağmur suyu ve dere ıslahı çalışmaları sayesinde taşkın riskleri önemli ölçüde azaltıldı. Ayrıca 272 milyon TL'lik yenilenebilir enerji yatırımıyla üç yeni enerji santrali tamamlandı, yedi santralin yapımı sürerken İZSU, iklim kriziyle mücadele ve uzun vadeli altyapı güvenliği için İzmir'in önümüzdeki 20-30 yıllık ihtiyaçlarına güçlü bir temel oluşturdu.



İzmir Körfezi'nde büyük çevre hamlesi

Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi dördüncü fazı ile Torbalı ve Yazıbaşı-Ayrancılar atık su arıtma tesislerinin devreye alınmasıyla kentin atık su arıtma kapasitesi yüzde 28 artırıldı. İzmir Körfezi'nde su sirkülasyonunu artırmak ve su kalitesini iyileştirmek amacıyla 492 bin metreküp tarama çalışması gerçekleştirildi.



İzmir'de uzlaşı temelli kentsel dönüşüm hız kesmiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yüzde yüz uzlaşı, yerinde dönüşüm ve belediye garantörlüğü ilkeleri doğrultusunda yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmalarıyla sağlıklı, dirençli ve yaşanabilir bir kent hedefi doğrultusunda önemli bir dönüşüm süreci yürütüyor. Katılımcı bir anlayışla hayata geçirilen projeler kapsamında; Karabağlar Uzundere, Konak Ege, Ballıkuyu, Akarcalı, Kosova, Kocakapı, Yeşildere, Karşıyaka Örnekköy, Gaziemir Aktepe-Emrez ve Çiğli Güzeltepe mahallelerinde olmak üzere 6 bölgede toplam 248 hektarlık alanda etaplar hâlinde çalışmalar sürdürülüyor. Bugüne kadar bin 955 bağımsız bölüm güvenli şekilde yıkılırken, yaklaşık bin 150 bağımsız bölüm tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi; 6 bin 346 bağımsız bölümün inşaatı ise devam ediyor. Uzlaşma sağlanan hak sahiplerine konut teslimine kadar kira desteği sağlanırken, kreş ve gençlik merkezi gibi sosyal donatılarla desteklenen projelerle kentsel dönüşüm, yalnızca yapı yenileme değil bütüncül bir yaşam dönüşümü olarak hayata geçiriliyor.