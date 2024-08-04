Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında tercih işlemleri bugün saat 23.59'a kadar tamamlanacak.ANKARA (İGFA) - YKS kapsamında ercihler, ÖSYM'nin internet sitesindeki aday işlemleri sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor.

İkamet bilgisi 6 Şubat depremlerinden etkilenen iller haricinde olmakla birlikte, bu illerde öğrenim gören üniversite adaylarının depremzede aday kontenjanından yararlanabilmesi için süre uzatıldı.

24 tercih hakkı bulunan adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu doğrultusunda gerçekleştiriyor.

Toplam 1 milyon 58 bin 345 kontenjanın bulunduğu yükseköğretim kurumları için bazı programlarda aranan başarı şartı bu yıl da devam ediyor.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.