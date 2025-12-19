Keşan İlçe Millî Eğitim Müdürü Sercan Kemik, yapımı tamamlanma aşamasına gelen İnönü İlkokulu'nu ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan İlçe Millî Eğitim Müdürü Sercan Kemik, yapımı bitme aşamasına gelen İnönü İlkokulu'nda incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında okul binasını gezen Müdür Kemik, devam eden çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden yerinde bilgi aldı.

İnönü İlkokulu Müdürü Akif Şare ve ilgili yetkililerle görüşen Kemik, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Okulun fiziki yapısı, eğitim alanları ve donanım çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yeni eğitim-öğretim döneminde hizmete açılması planlanan İnönü İlkokulu'nun Keşan'daki eğitim altyapısına önemli katkı sağlayacağını belirten Kemik, okulun öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlı olmasını temenni etti.