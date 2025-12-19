Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilgilendirme programında, dezenformasyonla mücadele, sosyal medyanın sorumlu kullanımı ve yeni nesil dijital dolandırıcılık yöntemleri ele alındı.

TRABZON (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürlüğü, dezenformasyonla mücadele ve dijital güvenlik konularında toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla bilgilendirme programı düzenledi.

Trabzon Valiliği A Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programa kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürü Murat Güler, dijital çağda doğru bilginin önemine dikkat çekti. Dezenformasyonun yalnızca bireyleri değil, toplumsal düzeni ve kurumsal itibarı da tehdit eden ciddi bir sorun hâline geldiğini vurgulayan Güler, medya okuryazarlığının güçlendirilmesi ve dijital güvenlik bilincinin yaygınlaştırılmasının ortak bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Programın ilk bölümünde, İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürlüğü Eğitim Uzmanı Dr. İnanç Genç tarafından 'Dezenformasyonla Mücadele Çerçevesinde Sosyal Medyanın Etkin, Doğru ve Sorumlu Kullanımı' başlıklı sunum gerçekleştirildi. Sunumda dijital bilgi ekosistemi, yanlış bilginin yayılma süreçleri, dezenformasyon, malenformasyon ve mezenformasyon kavramları ile sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hukuki ve etik ilkeler ele alındı.

İkinci bölümde ise Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru İlhan Tozluyurt, 'Güncel Dijital Tehditler Kapsamında Yeni Nesil Dijital Dolandırıcılık Yöntemleri ve Bu Yöntemlere Karşı Alınabilecek Önlemler' konulu sunumuyla katılımcıları bilgilendirdi. Sunumda sosyal mühendislik, kimlik avı, sahte bağlantılar ve çevrim içi dolandırıcılık yöntemlerine karşı alınabilecek bireysel ve kurumsal güvenlik tedbirleri aktarıldı.

İletişim Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre programda ayrıca kriz dönemlerinde yanlış bilginin hızla yayılabildiğine dikkat çekilerek, resmî kaynakların takip edilmesi, paylaşımların teyit edilmesi ve dijital ortamda sorumlu davranmanın önemi vurgulandı. Katılımcılara e-Devlet üzerinden hizmet veren Dezenformasyon Bildirim Servisi hakkında da bilgi verildi. Etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlanması ile sona erdi.