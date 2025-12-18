Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde akıl ve zeka oyunlarıyla eğitimi güçlendirmeyi hedefleyen programda öğretmenler, oyun temelli öğrenme yöntemlerini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buluyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu ile Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 'Akıl ve Zeka Oyunları Uygulamalı Öğretmen Eğitimi Programı' başladı. Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen program, 19 Aralık'a kadar devam edecek.

İki ayrı oturumdan oluşan eğitim programı, Gaziantep'in 9 ilçesinden toplam 300 öğretmenin katılımıyla yürütülüyor. Program kapsamında öğretmenlerin akıl ve zeka oyunları alanındaki bilgi ve uygulama becerilerinin artırılması hedefleniyor.

Eğitim sürecinde öğretmen eğitimlerinin yanı sıra atölye çalışmaları, geleneksel turnuvalar ve farklı yaş gruplarına yönelik eğitim programları da düzenlenerek sürecin çok yönlü bir şekilde desteklenmesi amaçlanıyor.

İki gün sürecek eğitim programının ardından ilçe bazlı turnuvalar düzenlenecek. Bu turnuvalarda derece elde eden katılımcılar, 8 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek İl Finali'nde karşı karşıya gelecek. Final müsabakaları, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılacak.