İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi'nin hayata geçirdiği Beylikdüzü Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi ile Beylikdüzü Planetaryumu, çocukları ve gençleri bilim, sanat ve uzayla buluşturuyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediyesi'nin 'Çocuklar bilim ve sanatla buluşsun, bu topraklar yeni Aziz Sancarlar çıkarsın' anlayışıyla hayata geçirdiği Beylikdüzü Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi ile Beylikdüzü Planetaryumu, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Bilim ve sanatı odağına alan bu iki merkezde çocuklar ve gençler, uygulamalı eğitimlerle projeler geliştirerek öğrenme süreçlerine aktif olarak katılıyor. Vatandaşların ziyaretine açık olan merkezlerde, ücretsiz okul gezileri de düzenleniyor. Bilimle buluşmak, uzayı keşfetmek ve yeni deneyimler kazanmak isteyen herkes bu merkezleri ziyaret edebiliyor.

Gençlerin bilim ve sanatla bağlarını güçlendirmeyi hedefleyen merkezde; STEAM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik) Laboratuvarı, atölye alanları, öğrenci konaklama alanları, bilim müzesi, kule yapısı ve topraksız tematik tarım alanları, Smart SKY Gözlemevi ile Prof. Dr. Erdal İnönü Fizik Parkı yer alıyor. Sergi, konferans ve konser etkinliklerinin yanı sıra uluslararası kültürel gezilere de olanak sağlayan merkez, bilim ve sanatın buluştuğu bir yaşam alanı olmayı amaçlıyor. Tamamı geri dönüştürülebilir ve modüler yapısıyla tasarlanan merkez, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan ekolojik yaklaşımı sayesinde Beylikdüzü'nün çevreci ve yenilikçi vizyonunu yansıtıyor.

BEYLİKDÜZÜ PLANETARYUMU'NDA UZAYA YOLCULUK

Beylikdüzü Belediyesi'nin önemli merkezlerinden biri olan Beylikdüzü Planetaryumu ise ziyaretçilerini uzayın derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Planetaryumda çocuklar ve gençler; Güneş Sistemi, yıldızlar, gezegenler ve galaksiler hakkında temel bilgiler edinirken, özel olarak tasarlanan kubbe altında yer alan gelişmiş görüntüleme sistemi sayesinde de sanal bir gökyüzü deneyimi yaşıyor. Eğitici ve etkileyici gösterimler aracılığıyla uzay bilimi, çocuklar ve gençler için anlaşılır ve erişilebilir hale geliyor. Ayrıca merkezde, uzaya dair temel bilgilerin yanı sıra uzay araştırmalarındaki güncel gelişmeler de ziyaretçilere aktarılıyor.