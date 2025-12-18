Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından, 'Öğrencilerin Söz Varlığı' temasıyla 13-15 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenecek 'Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı Başvuru Kılavuzu' yayımlandı.

ANKARA (İGFA) - Türkçe ve dil eğitimine dair iyi uygulamaları görünür kılmak amacıyla sürdürülen konferanslar; öğretmenlerin, akademisyenlerin ve alan uzmanlarının sahadaki birikimlerini paylaşabilecekleri güçlü bir zemin oluşturularak ve her yıl farklı temalarla zenginleştirilerek devam ettiriliyor.

13-15 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenecek 'Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı'nda önümüzdeki yıl, 'Öğrencilerin Söz Varlığı' temasına odaklanılarak dilin gelişimi ve düşünceyle kurduğu bağın merkeze alınması hedeflendi.

Bilimsel, teknolojik ve eğitimsel bileşenleri bir araya getiren bu projeyle, öğrencilerin yaş ve düzeylerine uygun kelime ve kavramları belirleyerek onların dili anlama, düşünme ve ifade etme becerilerini geliştirilmesi sağlanacak. Onursal Başkanlığını Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yapacağı konferansta, 'Erken Çocukluk Döneminde Söz Varlığı Gelişimi, Aile ve Çevrenin Söz Varlığına Katkısı, Okuma Kültürü ve Söz Varlığı, Özel Gereksinimli Öğrencilerde Söz Varlığı Gelişimi, Medya ve Popüler Kültürün Söz Varlığına Etkisi, Söz Varlığı ve Eleştirel Düşünme İlişkisi' gibi pek çok başlık ele alınacak.

Konferansa, Millî Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında görev yapan öğretmenler, yöneticiler ve akademisyenler sahada yaptıkları iyi uygulamalarla katılım sağlayabilecek. Başvurular, 6-13 Mart 2026 tarihlerinde dilegitimindeiyiuygulamalar.meb.gov.tr web sitesi üzerinden yapılabilecek.

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından en iyi uygulamalar seçilecek. Sunulan çalışmalar, konferansın ardından bir bildiri kitabı hâline getirilecek.