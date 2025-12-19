Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Yerel Kültür Platformu iş birliğinde faaliyet gösteren Kocaeli Yerel Kültür Müzesi; Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Yerel Kültür Müzesi, her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası'na ev sahipliği yaparak, yerel kültürün önemini vurgulayan özel bir etkinliğe imza attı. Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında ilköğretim okullarından gelen öğrenciler ağırlandı. Kocaeli Fatihi Akçakoca Gazi sunumuyla başlayan müze turunda, yerli ürünler tanıtılarak tutumlu olmanın, üretmenin ve yatırım bilincinin önemi anlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi, 'Yerli Malı Haftası' kapsamında müzeyi ziyaret eden öğrencilere kültür yayınlarından 'Söğütten Babadağ'a Akçakoca'nın İzinde' kitabını hediye etti. Etkinlikte Kocaeli'nin fatihi Akçakoca Gazi tanıtılırken, çocuklarda tarih bilinci ve merak uyandırmak amacıyla 'Akçakoca-Rüzgârla Konuşan Çocuk' masal kitabından okumalar yapıldı. 'Akçaoğlan ve Sihirli Heybesi' masalı, maniler, bilmeceler ve topaç çevirme gibi geleneksel oyunlarla öğrenciler keyifli bir tarih yolculuğu yaşadı.

SAMANLI ZEYTİNİ KURMA ATÖLYESİ

Yerli Malı Haftası'na özel olarak düzenlenen 'Karamürsel Samanlı Zeytini Kurma Atölyesi' ile öğrenciler kış hazırlığı yaptı. Karamürsel mutfak kültürünün önemli bir parçası olan ve ince kabuğu, küçük çekirdeği ve etli kısmı fazla olmasıyla dikkat çeken zeytin bu atölyeyle hem tanıtıldı hem de bolca tadıldı.

Müzenin ilgi gören atölyelerinden biri olan 'Taş Değirmen Atölyesi'nde' Kocaeli topraklarında yetişen Sarı Buğday, Yaz Buğdayı, Gobak Buğdayı, Kapılca Buğdağı ve çeşitli tohumlar öğrencilere anlatıldı. Buğdaylar taş değirmende öğütülerek geleneksel üretim süreci uygulamalı olarak gösterildi. Atölye kapsamında öğrencilere ata tohumunun önemi ve tohum çeşitliliği anlatılırken, üretmenin değerini vurgulamak amacıyla tohum ve öğütülmüş buğday hediye edildi.

Yerli Malı Haftası'na özel hazırlanan tanıtım köşesinde Kocaeli'nin zengin yerel lezzetleri ve coğrafi işaretli ürünleri de yer aldı. Bu ürünler arasında 'Kandıra Manda Yoğurdu', 'İzmit Simidi', 'Karamürsel Samanlı Zeytini', 'İzmit Pişmaniyesi', 'Kandıra Karpuzu', 'Kandıra Dartısı', 'Gebze Bayram Çöreği', 'Karamürsel Simit Dolması', 'Gölcük Nüzhetiye Bebeği', 'Karamürsel Sepeti', 'Hereke Halısı' ve 'Değirmendere Fındığı' yer aldı. Ayrıca Türkiye genelinde coğrafi işaret tescili almış ürünler hakkında bilgilendirme yapılarak, ilköğretim öğrencileriyle birlikte renkli ve öğretici bir atmosfer oluşturuldu.