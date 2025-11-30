Antalya'da düzenlenen özel gecede sahne alan Demet Akalın, enerjisi ve şıklığıyla büyük beğeni topladı. Akalın'ın Lvbel C5 ile hazırladığı yeni şarkısı 'Beni Unutma' ise yayınlanır yayınlanmaz uluslararası listelere girdi.

ANTALYA (İGFA) - Türk Pop Müziğinin güçlü isimlerinden Demet Akalın, Antalya'da düzenlenen özel bir gecede sahne alarak unutulmaz bir performansa imza attı.

Gecenin başından sonuna kadar enerjisiyle dinleyicilerini coşturan Akalın, göz kamaştıran kıyafetiyle de dikkatlerin odağı oldu.

Dünden bugüne hit şarkılarıyla konuklara eğlence dolu bir gece yaşatan ünlü isim alkış topladı.

Öte yandan Akalın'ın, Lvbel C5 ile birlikte seslendirdiği yeni şarkısı 'Beni Unutma', yayınlanmasının hemen ardından uluslararası başarı elde etti. Parça, dünya listesine #159. sıradan giriş yaparken, daha 24 saat dolmadan YouTube Trendler'de 2. sıraya yükselerek büyük ilgi gördü.