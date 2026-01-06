Yılın Yıldızları Ödül Töreni, Yıldız İşletme Kulübü tarafından düzenlenen “Türkiye'nin En Prestijli Öğrenci Ödül Töreni”dir. Yılın Yıldızları Ödülleri; 40.000 öğrencinin oy kullandığı anketler sonucunda 37 kategoride sahiplerini bulmaktadır.

Her yıl basın, medya, sanat, spor ve iş dünyasının ünlü isimlerini Yıldız Teknik Üniversitesi çatısı altında birleştiren Yılın Yıldızları, bu yıl 24. kez 8 Ocak 2026 Perşembe akşamı yılın en beğenilen isimlerine fiilen verilecek olup seyircilerimiz yildizik.org sitesi üzerinden izleyecektir.