Samsun'un Canik ilçesindeki Fatih Ortaokulunda COVID-19 döneminde filizlenen fikir, öğretmenlerin ve velilerin desteğiyle somutlaştı. Okulda kurulan Doğa Müzesi, öğrencileri ders kitaplarının ötesine taşıyarak doğayla buluşturuyor.

SAMSUN (İGFA) - Samsun Canik'te Fatih Ortaokulu'nda COVID-19 salgını sürecinde bir hayal olarak ortaya çıkan Doğa Müzesi, okulun öz kaynakları ve öğretmenlerin özverili çalışmalarıyla hayata geçirildi. Okulda kurulan Doğa Müzesi, öğrencilerin doğayı keşfederek öğrenmesini sağlayan örnek bir eğitim modeli olarak dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre kısa sürede zengin bir koleksiyona ulaşan müzede hayvan fosilleri, kuş yumurtaları, çeşitli mineraller, kayaçlar, deniz kabukları ve kelebek örnekleri sergileniyor.

Fatih Ortaokulu Müdürü Ergin Yazıcı, projenin öğretmenler ve personelin desteğiyle somut bir yapıya kavuştuğunu belirterek, süreç içinde öğretmen, öğrenci ve velilerin de müzeye katkı sunduğunu ifade etti. Müdür Yazıcı, 'Öğrenciler kitaplarda gördükleri örnekleri burada birebir inceleme fırsatı buluyor. Sınıf dışı öğrenme ortamı oluşturarak yeni müfredat kapsamında dersleri daha kalıcı hale getiriyoruz' dedi.

Farklı okullardan öğrenci gruplarının da müzeyi ziyaret ettiğini kaydeden Yazıcı, çocukların müzede gezerken adeta zamanda yolculuğa çıktığını söyledi.

Resim öğretmeni Eyüphan Koçar ise müzenin tamamen el birliğiyle kurulduğunu vurgulayarak, velilerin gördüklerinde büyük şaşkınlık yaşadığını dile getirirken, öğrenciler ise müzeden duydukları memnuniyeti anlattı. 8'inci sınıf öğrencisi Zeynep Halilbeşeoğlu, şehir yaşamında doğayı yakından görmenin zor olduğunu belirterek, her sabah müzeye uğradığını söylerken, Elvin Arslan müzede hem rahatladığını hem de yeni bilgiler öğrendiğini ifade etti.